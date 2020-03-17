Fırsatçılara tepki! Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor

Antibakteriyel \u0131slak mendil, sabun ve dezenfektanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00f6zellikle etil alkol i\u00e7eren kolonya sat\u0131\u015flar\u0131nda art\u0131\u015f meydana geldi. ,Kocaeli\u2019de 9 y\u0131ld\u0131r kozmetik \u00fcr\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131 yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu f\u0131rsata \u00e7evirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyay\u0131 \u00fccretsiz da\u011f\u0131tmaya ba\u015flad\u0131.,Konuyla ilgili olarak a\u00e7\u0131klama yapan Behnur Belek, \u201c3 g\u00fcn \u00f6nce bu karar\u0131 ald\u0131k. Elimizde 400 kiloya yak\u0131n bir kolonya sto\u011fumuz vard\u0131. Ben kuaf\u00f6r toptanc\u0131s\u0131y\u0131m. Kuaf\u00f6rlere sat\u0131yorum ben bunu. Ben bunu bidon baz\u0131nda verip para kazanmaktansa herkes ula\u015fs\u0131n istedim. Kolonyaya ula\u015famayan insanlar var. D\u00fckkan\u0131m\u0131za gelen insanlarda g\u00f6rd\u00fck. Herkesin ihtiyac\u0131n\u0131 giderelim istedik\u201d,F\u0131rsat\u00e7\u0131lara inat olarak b\u00f6yle bir karar ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Belek, \u201cBiz bunu reklam olarak d\u00fc\u015f\u00fcnmedik. Biz hay\u0131r olarak girdik bu i\u015fe ama sosyal medyada payla\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015flar. Baz\u0131 insanlar aramaya ba\u015flad\u0131. Duygusundan a\u011flayan insan g\u00f6rd\u00fcm ben. B\u00f6yle insanlar var m\u0131 diye. Evet, var. Allah raz\u0131 olsun kendisinden de. Herkesin b\u00f6yle duyarl\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Biz bunu f\u0131rsata d\u00f6kenlere inat ba\u015flatt\u0131k zaten. Herkesin birbirine yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Ciddi bir sorunla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z. Bunu birbirimize yard\u0131mc\u0131 olarak ne kadar k\u0131sa zamanda \u00e7\u00f6zebiliriz onun m\u00fccadelesi i\u00e7erisinde olmam\u0131z gerekiyor.\u201d,\u015eaban \u00d6zyurt isimli bir vatanda\u015f, \u201cGebze\u2019de b\u00f6yle bir duyarl\u0131 vatanda\u015f\u0131m\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in tebrik ediyorum. K\u00fcresel bir problemde b\u00f6yle duyarl\u0131 olduklar\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Bu duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019deki t\u00fcm esnaf karde\u015flerimize de tavsiye ediyorum. Allah hay\u0131rl\u0131 m\u00fc\u015fteriler nasip etsin\u201d dedi. Nail Al isimli vatanda\u015f ise, \u201cAllah abimizden raz\u0131 olsun. \u00c7ok g\u00fczel bir \u015fey yapm\u0131\u015f. Umar\u0131m b\u00fct\u00fcn insanlar b\u00f6yle bir \u015fey yapar. D\u00fcnya \u00e7ok zor durumda. B\u00f6yle de\u011ferli abilerimiz ba\u015f\u0131m\u0131zdan eksik olmas\u0131n\u201d ifadelerini kulland\u0131.,T\u00fcrkiye\u2019de koronavir\u00fcs vak'alar\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 ile birlikte vatanda\u015flar tedbir ama\u00e7l\u0131 dezenfektan \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6neldi.