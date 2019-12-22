Fiyat 20 liraya düştü! Dükkana akın eden vatandaşlar birbirini ezdi

G\u00f6revliler y\u00fcksek bir yere \u00e7\u0131k\u0131p, ellerini a\u00e7an vatanda\u015flara hal\u0131 ve battaniyeleri birer birer da\u011f\u0131tt\u0131. Ayn\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fc sahiplenen ki\u015filer aras\u0131nda k\u0131sa s\u00fcreli tart\u0131\u015fmalar ya\u015fand\u0131. Tart\u0131\u015fma, g\u00f6revlilerin m\u00fcdahalesi ile b\u00fcy\u00fcmeden \u00f6nlendi. Sadece bir \u00fcr\u00fcn alma hakk\u0131 bulunan ki\u015filer, ald\u0131klar\u0131 battaniye ve yorganla g\u00fc\u00e7l\u00fckle d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kabildi. Baz\u0131 kad\u0131nlar\u0131n \u00e7ocuklar\u0131yla indirimli \u00fcr\u00fcn almaya geldi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Ayn\u0131 ma\u011fazan\u0131n g\u00fcnler \u00f6nce sabah saatlerinde yapt\u0131\u011f\u0131 indirimde de izdiham ya\u015fand\u0131. Ma\u011faza sahibinin cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde vatanda\u015flar adeta birbirini ezdi. ,Emre Ayva, ihtiyac\u0131 olan \u00fcr\u00fcnleri ezilmek u\u011fruna \u00e7ok ucuza ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Kemal Alkaya ise, ge\u00e7 geldi\u011fini, \u00fcr\u00fcnlerin ya\u015fanan izdiham nedeniyle k\u0131sa s\u00fcrede bitti\u011fini dile getirdi. Kalabal\u0131\u011fa ra\u011fmen bir battaniye almay\u0131 ba\u015faran Zeynep G\u00f6rg\u00fcl\u00fc, fiyat\u0131n uygun oldu\u011funu, al\u0131rken baya\u011f\u0131 zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. (\u0130HA),Vatanda\u015flar\u0131n aras\u0131nda kalan bir g\u00f6revlinin, \u201cAbov yava\u015f yava\u015f, ki\u015fi ba\u015f\u0131na birer tane ablac\u0131\u011f\u0131m. Ki\u015fi ba\u015f\u0131 birer tane. \u00dcr\u00fcnlere basmay\u0131n abov. Ablac\u0131m birer tane al\u0131n. Aman Allah\u2019\u0131m. Sesim k\u0131s\u0131ld\u0131\u201d s\u00f6zleri ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi.,Muratpa\u015fa il\u00e7esinde bir hal\u0131 ma\u011fazas\u0131, il d\u0131\u015f\u0131ndaki depodaki \u00fcr\u00fcnlerini su bast\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00fcr\u00fcnlerinin elde kalmamas\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 70\u2019e varan indirime gitti\u011fini duyurdu. Ma\u011faza indirim yap\u0131laca\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin \u00e7e\u015fidini ve fiyatlar\u0131n\u0131 i\u00e7eren bro\u015f\u00fcrleri camlara ast\u0131. Fiyatlar\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar ma\u011fazaya ak\u0131n etti. 20 liraya markal\u0131 oldu\u011fu iddia edilen \u00e7ift ki\u015filik battaniye ve yorganlar\u0131 almak isteyenler izdihama neden oldu. ,Antalya\u2019da bir hal\u0131 ma\u011fazas\u0131n\u0131n indirimli sat\u0131\u015fa sundu\u011fu \u00e7ift ki\u015filik battaniye ve yorganlar\u0131 almak isteyenler izdihama neden oldu.