Fiyatı altını geçti! Ürün ise yok denecek kadar az

Siirtli \u00e7ift\u00e7ilerin b\u0131tt\u0131m a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131 buday\u0131p f\u0131st\u0131k a\u015f\u0131s\u0131 yapt\u0131klar\u0131 i\u00e7in b\u0131tt\u0131m bulamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten esnaf Kenan \u00d6zalp, ba\u011f, bah\u00e7e sahiplerinin f\u0131st\u0131k a\u011fa\u00e7lar\u0131na y\u00f6neldi\u011fi i\u00e7in b\u0131tt\u0131m \u00fcretiminin \u00e7ok az olmas\u0131ndan dolay\u0131 fiyatlar\u0131n iki kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Siirt\u2019in Tillo il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7at\u0131l\u0131 k\u00f6y\u00fcnde b\u0131tt\u0131m a\u011fa\u00e7lar\u0131 budanarak f\u0131st\u0131k a\u015f\u0131lar\u0131 yap\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan a\u015f\u0131lar nedeniyle b\u0131tt\u0131m a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan f\u0131st\u0131k elde edildi\u011fi i\u00e7in b\u0131tt\u0131m \u00fcretimi yok denecek kadar azald\u0131.,B\u0131tt\u0131m\u0131n sadece Siirt\u2019in Tillo il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7at\u0131l\u0131 k\u00f6y\u00fcnde yeti\u015fti\u011fini belirten \u00d6zalp, \u201cB\u0131tt\u0131m sat\u0131yoruz burada. B\u0131tt\u0131m\u0131 bulamad\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan dolay\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fczde \u00e7ok az, bu sene fiyatlar u\u00e7uk. ,150 ile 200 TL aras\u0131nda sat\u0131yoruz. Nedenini sorarsan\u0131z b\u0131tt\u0131m a\u011fa\u00e7lar\u0131 hepsi f\u0131st\u0131\u011fa \u00e7evrildi. B\u0131tt\u0131m asl\u0131nda \u00e7ok faydal\u0131. Cilt hastal\u0131klar\u0131na, mide, bron\u015fit gibi hastal\u0131klara \u00e7ok iyi gelen bir \u00fcr\u00fcnd\u00fcr. ,Siirt b\u0131tt\u0131m\u0131 i\u00e7 piyasada 150, d\u0131\u015f piyasada 200 TL'nin \u00fczerinde sat\u0131l\u0131yor. Bu y\u0131l \u00fcr\u00fcn\u00fcn \u00e7ok az olmas\u0131 nedeniyle b\u0131tt\u0131m fiyatlar\u0131n\u0131n 250 TL\u2019yi bulmas\u0131 bekleniyor.,Fiyat\u0131 i\u00e7 piyasada 150, d\u0131\u015f piyasada ise 200 liran\u0131n \u00fczerinde! Fiyat\u0131n\u0131n 200 liray\u0131 ge\u00e7mesi bekleniyor..., Mahsul az oldu\u011fundan dolay\u0131 fiyat\u0131 da pahal\u0131d\u0131r tabi. 150, 200 lira aras\u0131nda, hatta piyasada bulunmuyor. \u015eu an elimdeki mahsul de bu kadar. Daha fazlas\u0131 yok\u201d dedi. (\u0130HA)