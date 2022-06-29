Fiyatıyla dikkat çekiyordu! Ayçiçek yağına büyük indirim geliyor

Son fiyat artışlarıyla gündemde olan ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme. Dünya genelinde artan enflasyona karşı alınan tedbirler sonucunda ayçiçek yağında indirim gözüktü. Küresel tedarik zinciriyle zam üstüne zam yapılan ayçiçek yağının ton fiyatı 2 bin 150 dolardan 1500 dolar bandına geriledi. Yaşanan düşüşün yurt içinde market raf fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Peki ayçiçek yağına indirim gelecek mi? Ayçiçek yağ fiyatları ne kadar?