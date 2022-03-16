Fiyatlar yükseldi... Altın kaplama bileziğe ilgi arttı

Alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131, ziynet e\u015fyalar\u0131n\u0131 da ula\u015f\u0131lmas\u0131 zor bir hale getirdi. D\u00fc\u011f\u00fcn sezonun yakla\u015fmas\u0131yla birlikte kollar\u0131n\u0131n bo\u015f kalmas\u0131n\u0131 istemeyen m\u00fc\u015fteriler, alt\u0131n kaplama metal ziynet e\u015fyalar\u0131na yo\u011fun ilgi g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Alt\u0131na zam geldik\u00e7e alt\u0131n kaplama \u00fcr\u00fcnlere de geliyor. \u0130nsanlar iki tane bilezik al\u0131nca iki tane de yan\u0131na bizden kolu bo\u015f kalmas\u0131n diye. Bir alt\u0131n kaplama metal bilezi\u011fin ortalama fiyat\u0131 80 lira.\u201d,Eski\u015fehir\u2019de alt\u0131n kaplama metal \u00fcr\u00fcnlerin sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapan \u00c2dem Dikici, alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesiyle birlikte sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. \u0130nsanlar\u0131n kuyumcudan iki tane bilezik ald\u0131ktan sonra kendi d\u00fckk\u00e2n\u0131na gelip iki tane de alt\u0131n kaplama bilezik ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Dikici, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n,Rusya ve Ukrayna sava\u015f\u0131n\u0131n da etkisiyle alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesi, vatanda\u015flar\u0131n alt\u0131n kaplama metal ziynet e\u015fyalar\u0131na y\u00f6nelmesine neden oldu.\r\n,\u201cAlt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n y\u00fckseli\u015finden sonra benim de sat\u0131\u015flar\u0131mda art\u0131\u015f oldu. Alt\u0131n fiyatlar\u0131 yerinde durmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in insanlar ister istemez alt\u0131n kaplama metal ziynet e\u015fyalar\u0131n\u0131 tercih ediyor. Alt\u0131n kaplama \u00fcr\u00fcnler de \u00e7ok ucuz de\u011fil, insanlar\u0131m\u0131z \u015fu an ona bile zorlan\u0131yor.