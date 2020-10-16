Flaş iddia! Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda kadrosuna mı dahil oldu?

K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda dizisi "Madalyonun \u0130\u00e7i" kitab\u0131ndan uyarland\u0131. Ba\u015frollerini Binnur Kaya, T\u00fclin \u00d6zen, Burak Sevin\u00e7, Meri\u00e7 Aral ve Halit \u00d6zg\u00fcr Sar\u0131'n\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler konuk oyuncu olarak kat\u0131l\u0131yor. ,Oyunculuk performanslar\u0131yla g\u00f6z dolduran Hande Do\u011fandemir ve Salih Bademci'nin diziden ayr\u0131lmas\u0131ndan sonra dizi yeni transferiyle g\u00fcndeme gelmeye ba\u015flad\u0131. Son olarak kadroya Emre K\u0131nay kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Survivor 2020'de yar\u0131\u015fan Mert \u00d6cal, oyunculu\u011fa geri d\u00f6nece\u011finin ilk sinyallerini ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde vermi\u015fti. Sosyal medya hesaplar\u0131ndan s\u0131k s\u0131k sevenlerine yeni projeleriyle ilgili t\u00fcyolar veren Met \u00d6cal\u2019\u0131n TV8\u2019in reyting rekortmeni K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda dizisinin kadrosuna dahil olaca\u011f\u0131 s\u00f6ylendi.,Ger\u00e7ek hayat hikayelerinden olu\u015fan K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda izleyicinin g\u00f6zdesi oldu. TV 8 ekranlar\u0131na gelen K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda dizisine Salih Bademci ve Hande Do\u011fandemir\u2019in veda etmesinden sonra yeni oyuncular\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131 sosyal medyada konu\u015fulmaya ba\u015fland\u0131. Dizinin senaristi de bomba bir isimle foto\u011fraf payla\u015ft\u0131. ,Mert \u00d6cal'\u0131n K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda'n\u0131n senaristlerinden Dilek \u00d6ks\u00fcz'le sosyal medyadan payla\u015f\u0131m yapmas\u0131 iddialar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi. Fenomen yar\u0131\u015fmac\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131nda dizinin me\u015fhur repli\u011fiyle g\u00f6nderme yapt\u0131. \u00d6cal, "Me\u011fer o k\u00fc\u00e7\u00fck y\u00fcre\u011fine ne senaryolar s\u0131\u011fd\u0131rm\u0131\u015fs\u0131n Dilek" ifadelerini kulland\u0131.,Ekranlar\u0131n sevilen dizisi K\u0131rm\u0131z\u0131 Oda'n\u0131n senaristi Dilek \u00d6ks\u00fcz'\u00fcn Survivor y\u0131ld\u0131z\u0131yla payla\u015f\u0131m\u0131 kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.