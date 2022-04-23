Florya'da 23 Nisan coşkusu...

,Antrenman \u0131s\u0131nma hareketleriyle ba\u015flad\u0131. Daha sonra top kapma, pas \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Pozisyon oyununun ard\u0131ndan h\u00fccum varyasyonlar\u0131 \u00fczerinde durulan taktik \u00e7al\u0131\u015fma ile antrenman sona erdi. Gribal enfeksiyonu bulunan Taylan Antalyal\u0131 antrenmanda yer almad\u0131.,Florya Metin Oktay Tesisleri\u2019nde Teknik Direkt\u00f6r Domenec Torrent y\u00f6netiminde sabah ger\u00e7ekle\u015ftirilen antrenman \u00f6ncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131 kutland\u0131. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi\u2019nden U9, U10 ve U11 tak\u0131mlar\u0131ndan \u00e7ocuklara arma\u011fanlar verdi ve daha sonra T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 ile toplu foto\u011fraf \u00e7ekildi. Ayr\u0131ca Katalanlar\u2019\u0131n bayram\u0131 St. Jordi G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla da Domenec Torrent, Florya\u2019daki kad\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlara g\u00fcl hediye etti.,Galatasaray'\u0131n Altay ma\u00e7\u0131 kamp kadrosu da belli oldu. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kafilede Taylan Antalyal\u0131, Olimpiu Morutan, Bar\u0131\u015f Alper Y\u0131lmaz ve Sofinae Feghouli yer almad\u0131. Kamp kadrosuna; Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan \u00d6zt\u00fcrk, Patrick van Aanholt, Kerem Akt\u00fcrko\u011flu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, \u0130smail \u00c7ipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, \u00d6mer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cic\u00e2ldu, Marco Teixeira, Emre K\u0131l\u0131n\u00e7, Arda Turan, Halil Dervi\u015fo\u011flu, Semih Kaya ve Sacha Boey al\u0131nd\u0131.,Galatasaray, Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019in 34. haftas\u0131nda Altay ile deplasmanda oynayaca\u011f\u0131 ma\u00e7\u0131n \u0130stanbul'daki haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131. Antrenman \u00f6ncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131 kutland\u0131.