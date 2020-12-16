Forbes 2020’nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı

Koronavirüs salgını sebebiyle çoğu kişi ve kurum 2020’de servet kaybı yaşarken bazı ünlülerin bu süreçte de servetlerini artırmanın bir yolunu buldukları görülüyor. Listede ilk iki sırada Kim Kardashian’ın üvey kız kardeşi Kylie Jenner ile kocası Kanye West var. Jenner 2020’de kazandığı servetle (590 milyon dolar) büyük bir farkla listenin ilk sırasında yer alırken ikincilik 170 milyon dolarlık kazançla ikinci sırada. Jenner'in kazancının büyük bölümü, Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51’inin satışından geliyor. Forbes, Jenner’in satıştan 600 milyon dolar kazandığını, vergiler düşülünce eline net 540 milyon dolar geçtiğini bildirdi. West’in toplam serveti ise 170 milyon dolarlık kazançla 1,3 milyar dolara çıktı. West, bu seneki kazancının büyük bölümünü Adidas’la yaptığı anlaşmadan elde etti. Listede ilk 10’da 5 sporcu var. Cristiano Ronaldo 105 milyon dolar kazançla dördüncü, Lionel Messi, 104 milyon dolarla beşinci sırada. Ronaldo Juventus’tan yıllık 64 milyon dolar, Messi de Barcelona’dan yıllık 80 milyon dolar maaş alıyor. İlk 10 ve kazançları şöyle: