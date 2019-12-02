Fotoğraf çekinmekten çaylara yetişemiyor

D\u0131\u015far\u0131da kendisini g\u00f6renlerin \u201cAa bak, C\u00fcneyt Ark\u0131n geliyor\u201d dedi\u011fini ifade eden Zeki A\u015f\u0131c\u0131, bu benzerli\u011fin kendisini de mutlu etti\u011fini s\u00f6yledi. C\u00fcneyt Ark\u0131n ile tan\u0131\u015fmak istedi\u011fini de s\u00f6zlerine ekleyen A\u015f\u0131c\u0131, \u201cEvden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m zaman d\u0131\u015far\u0131da g\u00f6renler, \u2018Aa! Bak C\u00fcneyt geliyor\u2019 diyorlar. Arabaya biniyorum, ayn\u0131 \u015fekilde. Yani \u00e7ok benzetiyorlar. C\u00fcneyt beyin filmlerini ben \u00e7ocuklu\u011fumdan beri seyrediyorum. Ona sevgim b\u00fcy\u00fck. ,Buraya geliyoruz. Burada bulu\u015fuyoruz. Kendisine de yo\u011fun bir ilgi var. Herkes foto\u011fraf \u00e7ektirmek istiyor. Millet foto\u011fraf \u00e7ektirecek diye biz \u00e7ay s\u0131ras\u0131 bekliyoruz. \u00c7ocuklu\u011fumuz zaten C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131n filmleriyle ge\u00e7ti. ,Mahallelilerden G\u00f6khan S\u00f6\u011f\u00fcto\u011flu, Zeki A\u015f\u0131c\u0131\u2019y\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ocukluk kahramanlar\u0131 C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015f gibi olduklar\u0131n\u0131 ifade etti. Mahallede herkesin k\u0131raathaneye giderken \u201cC\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131n kahvesine gidelim\u201d dedi\u011fini belirten S\u00f6\u011f\u00fcto\u011flu, zaman zaman foto\u011fraf \u00e7ekinmesinden \u00e7ay s\u0131ras\u0131 beklediklerini de s\u00f6zlerine ekleyerek, \u201cY\u0131llard\u0131r bu mahalledeyim. Kahvemizi Zeki a\u011fabey yeni devir ald\u0131. Devir ald\u0131\u011f\u0131 zaman birden \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k. Kendisi C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019a \u00e7ok benziyor. Zaten mahallede \u00e7o\u011fu ki\u015fi kendisini Zeki olarak bilmez, herkes C\u00fcneyt Ark\u0131n olarak bilir. Hadi diyoruz; C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131n kahvesine gidelim. ,C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131n hayranlar\u0131z hepimiz. Zeki a\u011fabey\u2019i g\u00f6r\u00fcnce sanki C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015f oluyoruz. Seviniyoruz b\u00f6yle. Bineli hasretimizi dindirmi\u015f oluyoruz\u201d dedi.,\u0130nsanlar\u0131n bu \u015fekilde benzetmesinden dolay\u0131 kendim de C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019a benzedi\u011fime inanmaya ba\u015flad\u0131m. \u00c7ok da mutlu oluyorum. \u0130nsanlar\u0131n b\u00f6yle tepkili s\u00f6yleyi\u015finden \u00e7ok mutlu oluyorum. C\u00fcneyt Ark\u0131n ile tan\u0131\u015fmak \u00e7ok isterim. Mekan\u0131m var; Dostlar K\u0131raathanesi, buyursun, gelsin, \u00e7ay\u0131m\u0131 i\u00e7isin, ona okkal\u0131 bir kahve yapay\u0131m. Benim kahvem \u00e7ok g\u00fczeldir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Memleketi \u0130stanbul\u2019dan Eski\u015fehir\u2019e ta\u015f\u0131narak k\u0131raathane i\u015fletmecili\u011fi yapmaya ba\u015flayan Zeki A\u015f\u0131c\u0131, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019a benzerli\u011fi ile mahallelinin ilgi oda\u011f\u0131 haline geldi. G\u00fcn boyu demledi\u011fi \u00e7aylar\u0131n yan\u0131nda 82 ya\u015f\u0131ndaki duayen isme benzerli\u011fi ile k\u0131raathanesi ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131na u\u011frayan A\u015f\u0131c\u0131, zaman zaman foto\u011fraf \u00e7ekinmekten \u00e7aylara yeti\u015femiyor. \u00c7ocukluklar\u0131 C\u00fcneyt Ark\u0131n filmleri ile ge\u00e7en mahalleli, \u015fimdi ayn\u0131 hisleri Zeki a\u011fabeylerini g\u00f6r\u00fcnce ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederken, 59 ya\u015f\u0131ndaki A\u015f\u0131c\u0131 ise tek iste\u011finin C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131 k\u0131raathanesinde a\u011f\u0131rlamak oldu\u011funu belirtiyor.,Eski\u015fehir\u2019de k\u0131raathane i\u015fletmecili\u011fi yapan 59 ya\u015f\u0131ndaki Zeki A\u015f\u0131c\u0131, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019a benzerli\u011fi ile g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor.