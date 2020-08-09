Fotoğraf stüdyosu değil çeltik tarlası: Vatandaşların akınına uğruyor

Edirne'de foto\u011fraf\u00e7\u0131lar, Trakya'da \u00e7ift\u00e7ilerin "beyaz alt\u0131n" olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7eltik tarlalar\u0131nda en g\u00fczel kareyi yakalamak i\u00e7in \u00e7aba harcad\u0131.,\u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kemal Soyt\u00fcrk, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, tar\u0131m ve turizmi bir araya getirdiklerini s\u00f6yledi.,EFOD Ba\u015fkan\u0131 Serdar \u0130yiiz de d\u00fczenledikleri etkinliklerle b\u00f6lgenin \u00fcr\u00fcnlerine ve foto\u011fraf sanat\u0131na katk\u0131 sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.,Edirne K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Edirne Foto\u011fraf Sanat\u0131 Derne\u011fi (EFOD) i\u015f birli\u011fiyle Trakya Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc'n\u00fcn \u00e7eltik tarlas\u0131nda d\u00fczenlenen \u00c7eltik Tarla G\u00fcnleri Foto\u011fraf Etkinli\u011fi'ne \u00e7ok say\u0131da foto\u011fraf\u00e7\u0131 kat\u0131ld\u0131.,T\u00fcrkiye'deki \u00e7elti\u011fin y\u00fczde 50'nin Edirne'de \u00fcretildi\u011fini belirten Soyt\u00fcrk, "Foto\u011fraf sanat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131za gerekli tedbirleri ald\u0131rarak g\u00fczel bir etkinlik ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Pandemi s\u00fcrecinde biraz nefes almaya ihtiyac\u0131m\u0131z var bug\u00fcn hep birlikte g\u00fczel kareler yakalad\u0131k. Say\u0131n Valimiz Ekrem Canalp'e ve foto\u011fraf tutkunlar\u0131na desteklerinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum." diye konu\u015ftu.,Etkinliklerde foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n do\u011fal alanlarda \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130yiiz, "Kendi foto\u011fraflar\u0131m\u0131z\u0131 daha rahat bir \u015fekilde zenginle\u015ftiriyoruz. Modellerimize do\u011fal st\u00fcdyoda istedi\u011fimiz pozlar\u0131 verdirebiliyoruz. O bak\u0131mdan bu etkinliklerin foto\u011fraf\u00e7\u0131lara ciddi katk\u0131lar\u0131 var." \u015feklinde konu\u015ftu.,KAYNAK: AA,Tarla giri\u015finde etkinli\u011fe kat\u0131lanlar\u0131n ate\u015fleri g\u00f6revlilerce \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc ve maske da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.,.,B\u00f6lgenin \u00fcr\u00fcnlerinden lavanta, ay\u00e7i\u00e7e\u011fi ve \u00e7eltikle ilgili etkinlikler yapt\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Soyt\u00fcrk, gelecek y\u0131l bu\u011fday hasad\u0131n\u0131n ard\u0131ndan balya ve ar\u0131c\u0131l\u0131k konular\u0131n\u0131 i\u00e7eren etkinlikler planlad\u0131klar\u0131n\u0131 da anlatt\u0131.