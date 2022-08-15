Fotoğraftaki minik kız çocuğu şimdi iki çocuk annesi! Ünlü oyuncu 35 oldu

Sanat dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.