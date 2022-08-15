Fotoğraftaki minik kız çocuğu şimdi iki çocuk annesi! Ünlü oyuncu 35 oldu

Bu minik k\u0131z \u00e7ocu\u011fu Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile mutlu bir evlili\u011fi olan Sinem Kobal\u2019dan ba\u015fkas\u0131 de\u011fil. ,Foto\u011fraftaki bu k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u015fimdi milyonlar\u0131n sevgilisi...,Ge\u00e7ti\u011fimiz haziran ay\u0131nda ikinci k\u0131z\u0131 Leyla\u2019y\u0131 kuca\u011f\u0131na alan \u00fcnl\u00fc oyuncuyu sevenleri unutmad\u0131. 35. ya\u015f\u0131na basan Sinem Kobal i\u00e7in hayranlar\u0131 fidan ba\u011f\u0131\u015f\u0131nda bulundu.,Oyuncu Bur\u00e7in Terzio\u011flu da yak\u0131n arkada\u015f\u0131n\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlamay\u0131 ihmal etmedi. Terzio\u011flu, sosyal medya hesab\u0131ndan Kobal ile foto\u011fraflar\u0131na yer vererek \u201cKarde\u015fim, dostum, yolda\u015f\u0131m sen olmasan yar\u0131m olurdum. \u0130yi ki do\u011fdun. Seni \u00e7ok seviyorum k\u0131ymetlim\u201d payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu.,Sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n \u00fcnl\u00fc isimleri payla\u015ft\u0131klar\u0131 \u00e7ocukluk ve gen\u00e7lik foto\u011fraflar\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. Bu payla\u015f\u0131mlara bir yenisi daha eklendi. ,\u015eimdilerde ekranlardan uzak bir hayat s\u00fcren Kobal, 35 ya\u015f\u0131na bast\u0131. ,Yeni ya\u015f\u0131na giren \u00fcnl\u00fc ismin annesi sosyal medya hesab\u0131na y\u00fckledi\u011fi foto\u011frafla k\u0131z\u0131n\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlayarak alt\u0131na \u2018Can\u0131m k\u0131z\u0131m, iyikim\u2019 yazd\u0131.