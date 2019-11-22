FOX bir dizinin daha fişini çekti! Final yapıyor

FOX TV'den fla\u015f bir haber daha geldi! Yeni sezona Kur\u015fun ve Ferhat ile \u015eirin gibi dizilerle bomba gibi bir giri\u015f yapan dizi, son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinin finaline sahne olmu\u015ftu.,23 Kas\u0131m Cumartesi ak\u015fam\u0131 final b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile ekranlara gelecek olan Her Yerde Sen dizisinin ard\u0131ndan bir final haberi daha geldi! Dizinin takip\u00e7ileri erken final karar\u0131na b\u00fcy\u00fck tepki g\u00f6sterdi!,Kad\u0131n, Yasak Elma ve Sava\u015f\u00e7\u0131 gibi reyting rekortmeni dizilerle yoluna devam eden FOX TV'nin bir dizinin daha fi\u015fini \u00e7ekti\u011fi iddia edildi! Dizinin 7. b\u00f6l\u00fcm ile final yapmas\u0131 bekleniyor...,Dirili\u015f Ertu\u011frul'un final yapmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan FOX TV'de yay\u0131nlanan Kur\u015fun dizisinde boy g\u00f6steren Engin Altan D\u00fczyatan'\u0131 \u015foke eden bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 iddia edildi! S\u00f6ylentilere g\u00f6re, son iki haftada reytinglerde dibi g\u00f6ren dizi, 7. b\u00f6l\u00fcmde final yapma karar\u0131 ald\u0131.,Ba\u015frollerinde Engin Altan D\u00fczyatan ve Bur\u00e7in Terzio\u011flu'nun oldu\u011fu Kur\u015fun dizisinin son iki haftada reytinglerde b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015famas\u0131 ile birlikte FOX TV y\u00f6netiminin dizinin fi\u015fini \u00e7ekti\u011fi iddia edildi!,1970'lerin T\u00fcrkiye'sinde ge\u00e7en bir hikayenin anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Kur\u015fun dizisi, ekran yolculu\u011funa b\u00fcy\u00fck umutlarla ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Ancak son haftalarda reytinglerde b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fayan dizi, ekranlara fla\u015f bir \u015fekilde veda ediyor. \u0130ddialara g\u00f6re, 5. b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kanal y\u00f6netimi diziyi sonland\u0131rma karar\u0131 ald\u0131.,\u0130lk 3 hafta reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan Kur\u015fun dizisi, son iki hafta reytinglerinde ise dibe \u00e7\u00f6kt\u00fc. Dizinin ba\u015frollerinde Engin Altan D\u00fczyatan, Bur\u00e7in Terzio\u011flu, Berrak T\u00fcz\u00fcnata\u00e7, Sarp Akkaya, Engin \u015eenkan, K\u00fcr\u015fat Aln\u0131a\u00e7\u0131k, Seda Akman, Bora Akka\u015f, Beg\u00fcm Akkaya, \u015eebnem Dilligil ve Cem Kurto\u011flu gibi isimler yer al\u0131yordu.,Kur\u015fun dizisinin hikayesi \u0130stanbul'un 1970'li y\u0131llar\u0131nda adalet arayan bir savc\u0131n\u0131n ve kalemine g\u00fcvenen gen\u00e7 bir gazetecinin m\u00fccadelesini anlat\u0131yor. Orhan ve Leyla'n\u0131n a\u015fk\u0131 70'lerin renkli mahalle k\u00fclt\u00fcr\u00fc ve karanl\u0131k yer alt\u0131 d\u00fcnyas\u0131 aras\u0131nda savruluyor. ,Onlar adaletin pe\u015finden ko\u015farken bizler bir \u00fclkenin \u00f6zg\u00fcr, \u00e7\u0131lg\u0131n, umutlu gen\u00e7li\u011finin kavgayla, siyasetle, a\u015fkla ve m\u00fczikle b\u00fcy\u00fcy\u00fcp kabaday\u0131l\u0131ktan mafyaya, rocktan arabeske, k\u00f6ylerden \u015fehirlere, \u015fehirlerden ba\u015fka yeni bir \u00fclkeye d\u00f6n\u00fc\u015fmesini anlat\u0131yor.