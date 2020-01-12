FOX'un rekortmen dizisi hakkında flaş karar! Erken final yapıyor

FOX ekranlar\u0131n\u0131n sevilen dizisi Kad\u0131n hakk\u0131nda fla\u015f bir karar al\u0131nd\u0131! Sezon sonunda ekranlara veda etmesi planlanan ve ba\u015frollerinde \u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci, H\u00fcmeyra, Feyyaz Duman ve G\u00f6k\u00e7e Ey\u00fcbo\u011flu'nun yer ald\u0131\u011f\u0131 dizi, final b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc duyurdu!,FOX TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck bir izleyici kitlesine sahip olan Kad\u0131n dizisi final yap\u0131yor. Final karar\u0131, dizinin Instagram sayfas\u0131nda yay\u0131nlanan fragman ile duyuruldu.,Fox TV, Kad\u0131n dizisinin yeni b\u00f6l\u00fcm tan\u0131t\u0131mlar\u0131nda 'B\u00fcy\u00fck finale son 4 b\u00f6l\u00fcm' ifadelerini kulland\u0131. Y\u0131lba\u015f\u0131 sonras\u0131 ekranlara ara veren Kad\u0131n'\u0131n 78. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc 14 Ocak 2020 Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 Fox TV'de yay\u0131nlanacak.,Kad\u0131n dizisi, 4 \u015eubat Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 ise 81. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle final yaparak ekranlara veda edecek.,KADIN YEN\u0130 B\u00d6L\u00dcMDE NELER OLACAK?,Kad\u0131n dizisi yeni b\u00f6l\u00fcmde, apartmanda duyulan silah seslerinin ard\u0131ndan Arif'e bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Arif ve Bahar yeniden sevgili olurken, ikilinin 'G\u00f6zlerin g\u00f6zlerimde' s\u00f6zleri dikkat \u00e7ekiyor. Di\u011fer yandan ise \u015eirin'in Bahar'\u0131n eski kocas\u0131 Sarp'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc hakk\u0131ndaki \u015fok s\u00f6zleri aileyi kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor.,\u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci, H\u00fcmeyra, Seray Kaya, G\u00f6k\u00e7e Ey\u00fcbo\u011flu, \u015eerif Sezer, Hakan Kurta\u015f ve Feyyaz Duman'\u0131n ba\u015frollerde oynad\u0131\u011f\u0131 Kad\u0131n dizisinin final tarihi belli oldu. Y\u0131l sonunda ekranlara veda etmesi beklenen Kad\u0131n i\u00e7in erken final karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,Evine giren h\u0131rs\u0131za silah \u00e7eken \u015eirin, "Ben ablam\u0131n kocas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm daha yeni" diyerek meydan okuyor. O s\u0131rada eve giren Arif ise bu s\u00f6zleri duyunca b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015f\u0131yor. \u015eirin ise Arif'e meydan okuyarak, "Aferin sana sand\u0131\u011f\u0131m kadar aptal de\u011filmi\u015fsin. Sen bunu ispat edemezsin de. Elinde kan\u0131t\u0131n yok" diyor.,KADIN SON B\u00d6L\u00dcMDE NELER OLDU?,Enver'in evde buldu\u011fu silah\u0131 apar topar denize atmak i\u00e7in yola \u00e7\u0131kan Arif ve Bahar bunu ba\u015fard\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrler. Ama \u015eirin yine yapaca\u011f\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015f ve silah\u0131 ba\u015fka bir paketle de\u011fi\u015ftirerek yan\u0131na alm\u0131\u015ft\u0131r. Bu olay \u015eirin'in yine akl\u0131nda bir k\u00f6t\u00fcl\u00fck oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrse de silah\u0131 almas\u0131ndaki ger\u00e7ek neden nedir?,Arif ve Bahar'\u0131 t\u00fcm olan olaylar daha da yak\u0131nla\u015ft\u0131rmaya ba\u015flar. Arif'in mutlulu\u011fu ise her halinden belli olmaktad\u0131r. Bahar'\u0131 arkada\u015flar\u0131yla tan\u0131\u015ft\u0131raca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncesi de onu i\u00e7ten i\u00e7e \u00fcmitlendirir.\r\n\r\nY\u0131lba\u015f\u0131 tela\u015f\u0131na giren herkes mutlu bir y\u0131l ge\u00e7irmek umuduyla birbirlerine hediye al\u0131r. Tam y\u0131lba\u015f\u0131na girecekleri an ise gelen bir ses ile t\u00fcm d\u00fcnya ba\u015flar\u0131na y\u0131k\u0131lacakt\u0131r.,FOX'un rekortmen dizisi hakk\u0131nda fla\u015f karar! Erken final yap\u0131yor... \u0130\u015fte detaylar