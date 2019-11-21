FOX'un sevilen dizisi final yapıyor! Sevenler isyan etti

FOX TV bir dizinin daha fi\u015fini \u00e7ekti, sevilen dizi Her Yerde Sen 23 Kas\u0131m Cumartesi ak\u015fam\u0131 final b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlarda olacak.,Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn evindeki kar\u015f\u0131la\u015fma y\u00fcz\u00fcnden herkes Burak\u2019a tepkilidir. Demir, art\u0131k Selin\u2019le aralar\u0131ndaki problemleri tamamen \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in radikal bir karar al\u0131r, yeni kurallar koyar. ,Selin bu yeni kurallara uymamak i\u00e7in, Demir ise uymas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in elinden geleni yapacakt\u0131r. \u015eirkette i\u015fler yoluna girerken Artemim\u2019i ba\u015fka bir tehlike beklemektedir.,Dizinin sevenleri, sosyal medya hesaplar\u0131ndan, al\u0131nan erken final karar\u0131na isyan etti, dizinin en az\u0131ndan sezon sonuna kadar devam etmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,Bu mutlu g\u00fcnde Demir Selin\u2019e, Selin de Demir\u2019e s\u00fcrpriz yapmak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131var. Ancak birbirlerine s\u00fcrpriz yapmak, sand\u0131klar\u0131 kadar kolay olmayacakt\u0131r.,Artemim, mali soru\u015fturma ge\u00e7irirken Demir, Burak ve Eyl\u00fcl \u015firketle ilgili \u00f6nemli bir karar al\u0131r. B\u00fct\u00fcn ekip Muharrem ve Leyla i\u00e7in bir araya gelir.,Yeni yay\u0131n g\u00fcn\u00fcnde de reytinglere yeni d\u00fc\u015fen Her Yerde Sen 23 Kas\u0131m Cumartesi saat 20.00'de son olarak ekranlara gelecek. ,\u00d6te yandan Her Yerde Sen dizisi, Magazin Gazetecileri Derne\u011fi Alt\u0131n Objektif \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni'nde "En \u0130yi Romantik Komedi Dizi \u00d6d\u00fcl\u00fc"n\u00fcn de sahibi olmu\u015ftu.,Ba\u015frollerinde Ayb\u00fcke Pusat ve Furkan And\u0131\u00e7'\u0131n rol ald\u0131\u011f\u0131 Her Yerde Sen dizisinin fi\u015fini FOX TV \u00e7ekti. Dizinin reytinglerinin d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131 nedeniyle yay\u0131n g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015fmi\u015fti ki bu da \u00e7\u00f6z\u00fcm olmay\u0131nca final karar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. ,FOX TV 2020'ye birbirinden farkl\u0131 yap\u0131mlarla ba\u015fl\u0131yor ancak baz\u0131 dizilerin de fi\u015fini \u00e7ekmeye devam ediyor!,Son olarak Bir Aile Hikayesi'nin fi\u015fini \u00e7eken dizi, yeni bir ad\u0131m daha att\u0131! O dizinin de finali geliyor...