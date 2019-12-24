FOX'un sevilen dizisinde sezon ortası büyük olay! Başrol oyuncusu ayrılıyor mu?

Kad\u0131n dizisi FOX ekranlar\u0131n\u0131n en \u00e7ok izlenen dizilerinden birisi. Yeni sezonda iki \u00f6nemli oyuncu ile yollar\u0131 ay\u0131rsa da k\u0131sa s\u00fcrede seyirciyi yeniden kazand\u0131. Kad\u0131n'\u0131n son b\u00f6l\u00fcmde patlayan silah ise ba\u015frol oyuncular\u0131ndan biri gidiyor mu dedirtti.,FOX TV ekranlar\u0131nda sal\u0131 ak\u015famlar\u0131 3 sezondur yay\u0131nlanan dizi Kad\u0131n, kadrosuna H\u00fcmeyra, Hakan Kurta\u015f, Sinan Helvac\u0131 gibi isimleri katarak ekran maceras\u0131na devam ediyor. ,Caner Cindoruk ve Bennu Y\u0131ld\u0131r\u0131mlar'\u0131n diziden ayr\u0131lmas\u0131 seyirciyi k\u0131zd\u0131rsa da dizi k\u0131sa s\u00fcrede eski seyircisini yeniden ekrana ba\u011flad\u0131. Reyting listelerinde de eski yerine kavu\u015fan dizinin bu ak\u015fam yay\u0131nlanacak b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise b\u00fcy\u00fck olaylar ya\u015fanacak!,Dizinin s\u0131k\u0131 takip\u00e7ileri ge\u00e7en hafta Bahar ve Arif'in silah\u0131 denize att\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken \u015eirin'in asl\u0131nda silah\u0131 saklad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi. Bu ak\u015fam ekranlara gelecek 77. yeni b\u00f6l\u00fcmde ise Bahar'\u0131n \u00f6len e\u015fi Sarp'a ait silah patlayacak. ,Yeni y\u0131la girilecek ak\u015fama haz\u0131rl\u0131k yapan Bahar, Arif, Ceyda ve Enver t\u00fcm haz\u0131rl\u0131klar bitmi\u015fken Enver'in mutsuz oldu\u011funu anlarlar. Enver'in mutsuzlu\u011funun sebebi ise t\u00fcrl\u00fc entrikalar ile herkesi birbirine d\u00fc\u015f\u00fcren k\u0131z\u0131 \u015eirin'in tek ba\u015f\u0131na olmas\u0131d\u0131r. ,Bahar ve Ceyda her ne kadar \u015eirin'den nefret etse de Enver'in mutsuzlu\u011funa kay\u0131ts\u0131z kalamazlar ve Arif'ten \u015eirin'i \u00e7a\u011f\u0131rmas\u0131n\u0131 isterler. ,\u015eirin ise o s\u0131ralarda herkesin denizin dibinde kayboldu\u011funu sand\u0131\u011f\u0131 Sarp'\u0131n silah\u0131n\u0131 eline alm\u0131\u015f yeni oyunlar pe\u015findedir. Arif yukar\u0131ya \u015eirin'i \u00e7a\u011f\u0131rmak i\u00e7in \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda ise olanlar olur ve silah sesi gelir. ,Bahar, \u00e7ocuklar\u0131 ve Ceyda yukar\u0131dan gelen tek el silah sesi ile \u015fok olurken Enver k\u0131z\u0131 \u015eirin'in Bahar ise Arif'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc san\u0131r. Bakal\u0131m bu ak\u015fam ekrana gelecek yeni b\u00f6l\u00fcmde neler olacak? ,Kad\u0131n'\u0131n 77. b\u00f6l\u00fcm fragmanlar\u0131n\u0131 izleyenler ise \u015fok oldu. Patlayan silah seyirciyi ikiye b\u00f6ld\u00fc. Dizinin baz\u0131 takip\u00e7ileri ba\u015frol oyuncular\u0131ndan olan Arif yani Feyyaz Duman'\u0131n baz\u0131lar\u0131 ise \u015eirin yani Seray Kaya'n\u0131n diziden ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u0130\u015fte dizinin bu ak\u015fam ekrana gelecek b\u00f6l\u00fcm\u00fc hakk\u0131nda yap\u0131lan yorumlardan baz\u0131lar\u0131...,- Eyvah silah patlad\u0131 Arif'e yol g\u00f6r\u00fcnd\u00fc. Bahar Emre'yle yeni bir a\u015fka yelken a\u00e7acak. \r\n\r\n- Evet b\u00f6ylece Sarp'tan sonra Arif'te gidiyor bu Bahar kime a\u015f\u0131k olacak\r\n\r\n- Bu Bahar'\u0131n y\u00fcz\u00fc g\u00fclmeyecek mi hi\u00e7 Arif'te \u00f6ld\u00fc heralde ya da yo\u011fun bak\u0131ma gider \r\n\r\n-\u015eirin \u00f6lmedi heralde e\u011fer o da \u00f6l\u00fcrse diziyi izlemem entrikalar\u0131 i\u00e7in izliyoruz.\r\n\r\n-\u015eirin...\u00f6ld\u00fc m\u00fc?,FOX'un sevilen dizisinde sezon ortas\u0131 b\u00fcy\u00fck olay! Ba\u015frol oyuncusu ayr\u0131l\u0131yor mu?,FOX ekranlar\u0131n\u0131n en \u00e7ok izlenen dizileri aras\u0131nda yer alan yap\u0131mda olay eksik olmuyor! Yay\u0131nlanan fragman izleyicileri \u015foke etti...