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YAŞAM
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Bodrum’daki hurdalar geri dönüşüme gidiyor
DÜNYA
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ABD Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı
YAŞAM
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Korona virüsten korkunca intihara kalkıştı
YAŞAM
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Gökçeada açıklarında tekne alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
GÜNDEM
-
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
DÜNYA
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Fransa'da 88 yaşındaki sürücü 191 kilometre hızla radara takıldı
YAŞAM
-
Elazığ’da bir şahsı bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
YAŞAM
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Kızını taciz eden adamı öldüren babanın tahliyesine karar verildi
YAŞAM
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Balıkesir'de jandarma 11 aranan şahsı yakaladı
YAŞAM
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Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
DÜNYA
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İtalya'da son 24 saatte 20 bin 499 yeni vaka
POLİTİKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM ve Galataport için tarih verdi
DÜNYA
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Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi metruk evde yakalandı
YAŞAM
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Gaziantep'teki arazi kavgasında 8 kişi yaralandı
KÜLTüR - SANAT
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Ünlü oyuncu Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı
POLİTİKA
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Bakan Çavuşoğlu’ndan Hırvatistan’a dostluk mesajı
GÜNDEM
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Karabük'te bir apartman Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
GÜNDEM
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Son 24 saatte korona virüsten 74 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
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ABD, Suriye'deki 7 noktayı vurdu: 17 ölü, 40 yaralı
DÜNYA
-
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'da 88 yaşındaki sürücü 191 kilometre hızla radara takıldı
88 yaşındaki sürücü 191 kilometre hızla radara takıldı. Yaşlı sürücü: "Aşı randevuma geç kalıyorum"
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