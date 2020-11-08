Fransa'da çılgın Türkler! Lille'de yine tarihe geçti: Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı

Fransa Ligue 1 ekibinde forma giyen milli oyuncular\u0131m\u0131z, tarihe ge\u00e7meye devam ediyor.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Yusuf Yaz\u0131c\u0131, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille ma\u00e7\u0131nda g\u00f6sterdi\u011fi performansla Avrupa'n\u0131n g\u00fcndemine oturmu\u015ftu.\r\n,Yusuf Yaz\u0131c\u0131, 22., 55. ve 58. dakikalarda att\u0131\u011f\u0131 gollerle Lille'i Milano'da 3-0'l\u0131k galibiyet ula\u015ft\u0131ran isim olmu\u015ftu.\r\n,Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapm\u0131\u015f oldu ve b\u00f6ylece bir Avrupa kupas\u0131 sezonunda iki deplasman ma\u00e7\u0131nda hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe ge\u00e7mi\u015fti.\r\n,Ligue 1'de oynanan Brest-Lille ma\u00e7\u0131nda da sahneye Burak Y\u0131lmaz ve Yusuf Yaz\u0131c\u0131 birlikte \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Lille'in m\u00fccadeleyi 3-2 kaybetmesine kar\u015f\u0131n milli oyuncular, gol ve asist katk\u0131s\u0131nda tak\u0131mlar\u0131na katk\u0131 yaparken Burak Y\u0131lmaz da 9 y\u0131ll\u0131k rekoru egale etti.\r\n,Brest kar\u015f\u0131s\u0131nda 3-0 geriye d\u00fc\u015fen Lille'de Burak Y\u0131lmaz 45 ve 57. dakikalarda att\u0131\u011f\u0131 gollerle skoru 3-2'ye getirdi.\r\n,B\u00f6yle milli futbolcu, son 6 ma\u00e7ta 6 gol, 1 asistlik performansa ula\u015ft\u0131.\r\n,Burak Y\u0131lmaz ayr\u0131ca Ekim 2011'den (Eden Hazard) bu yana \u00fcst \u00fcste alt\u0131 Ligue 1 ma\u00e7\u0131nda gol katk\u0131s\u0131 sa\u011flayan ilk Lille oyuncusu oldu\r\n,Fransa Ligue 1'de 6 gole ula\u015fan Burak Y\u0131lmaz, gol krall\u0131\u011f\u0131 listesinde Mbappe'nin ard\u0131ndan ikinci s\u0131rada yer al\u0131yor. Frans\u0131z futbolcunun \u015fu ana kadar 7 gol\u00fc bulunuyor.\r\n,Avrupa Ligi'nde 6 golle krall\u0131k listesinin ilk s\u0131ras\u0131nda yer alan Yusuf Yaz\u0131c\u0131 da bu ma\u00e7ta Burak Y\u0131lmaz'\u0131n ikinci gol\u00fcnde pas\u0131 veren isim olarak tak\u0131m\u0131na katk\u0131da bulundu.\r\n