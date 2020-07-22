Fransa’da gördü, Alaşehir’de uyguladı

1982 y\u0131l\u0131nda Manisa'n\u0131n Ala\u015fehir il\u00e7esinden Fransa\u2019ya i\u015f\u00e7i olarak giden Y\u0131lmaz Kocah\u0131d\u0131r (56), Fransa\u2019da bir fabrikada terzi olarak 38 y\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Bir pazar g\u00fcn\u00fc piknik yapmaya gitti\u011fi alanda bir sera g\u00f6ren Kocah\u0131d\u0131r, seran\u0131n kap\u0131s\u0131nda 'Kendin topla, kendin al, paras\u0131n\u0131 kap\u0131da ver' yaz\u0131s\u0131ndan etkilenerek seray\u0131 inceledi ve 'Burada olan benim memleketimde de olur' diyerek \u00fclkesine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde serac\u0131l\u0131k yapmaya karar verdi. ,May\u0131s ay\u0131 ba\u015flar\u0131nda kurdu\u011fu seradan \u00fcr\u00fcn almaya ba\u015flayan Kocah\u0131d\u0131r, salatal\u0131\u011f\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, denemek amac\u0131yla biber, patl\u0131can, b\u00f6r\u00fclce, bamya gibi sebzeler de yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131. Hepsinden olumlu sonu\u00e7 alan Kocah\u0131d\u0131r, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l serac\u0131l\u0131k faaliyetini daha da geni\u015fletmeye karar verdi.,Kurdu\u011fu seras\u0131nda toplam 480 adet salatal\u0131k fidan\u0131 bulunan Kocah\u0131d\u0131r, sera i\u00e7erisinde salatal\u0131klar\u0131 iple tavanda demirlere ba\u011flad\u0131. ,38 Y\u0131l Fransa\u2019da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra 6 ay \u00f6nce memleketi Ala\u015fehir\u2019in Delemenler Mahallesi'ne d\u00f6nen ve kendisine ait 150 metrekare alanda sera kuran Kocah\u0131d\u0131r, serada y\u0131l\u0131n her mevsimi ayn\u0131 daldan \u00fcr\u00fcn veren salatal\u0131k yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131. ,Seraya damlama sulama sistemi kuran Kocah\u0131d\u0131r, serada T\u00fcrkiye\u2019deki ad\u0131 '\u015fampiyon' olan salatal\u0131k yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131. ,Mahallede ba\u011fc\u0131l\u0131\u011fa alternatif ve \u00f6rnek olmak amac\u0131yla serac\u0131l\u0131k yapmaya ba\u015flayan 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Y\u0131lmaz Kocah\u0131d\u0131r, "1982 y\u0131l\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131na gittim, 38 y\u0131l Avrupa\u2019da ya\u015fad\u0131m. Ama ana vatan T\u00fcrkiye oldu\u011fu i\u00e7in memleketime d\u00f6nd\u00fcm. Avrupa\u2019da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m d\u00f6nemlerde bir pazar g\u00fcn\u00fc piknik alan\u0131na gitti\u011fimizde kap\u0131s\u0131nda salatal\u0131k tarlas\u0131 diye bir yer g\u00f6rd\u00fck, 'Kendin topla kendin al, paras\u0131n\u0131 kap\u0131da ver' yaz\u0131yordu. Ben de gittim g\u00f6rd\u00fcm orada karar verdim, Avrupa\u2019da olan \u015fey T\u00fcrkiye\u2019de neden olmas\u0131n. Cennet dedi\u011fimiz vatan\u0131m\u0131z T\u00fcrkiye\u2019de her \u015fey var. Cennet vatan T\u00fcrkiye. K\u00f6yl\u00fcm g\u00f6rs\u00fcn, k\u00f6y\u00fcm\u00fczde her \u015fey var, ba\u011f\u0131 var ama sera yok. Sera yapmaya karar verdim. 6 ay \u00f6nce T\u00fcrkiye\u2019ye kesin d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131m. May\u0131s ay\u0131 ba\u015f\u0131nda seray\u0131 kurdum. T\u00fcrkiye\u2019de olmaz diye bir \u015fey yok. \u0130\u00e7inde patl\u0131can, biber, bamya gibi sebzeleri de denedim. Olumlu sonu\u00e7 ald\u0131m. Ufak bir yerim daha var. Oraya da seneye bir sera daha kurmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bir k\u00f6k salatal\u0131ktan alt\u0131 ay gibi bir s\u00fcrede devaml\u0131 toplayarak her dal\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 15-20 kilogram aras\u0131nda verim alabiliyoruz. Her daldan her seferde en az 2 kilogram toplayabiliyoruz. Bu \u00e7ok de\u011fi\u015fik bir cins, bu cinsin ad\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de \u015fampiyon. \u0130n\u015fallah k\u0131\u015f\u0131n da d\u00fc\u015f\u00fcncemiz marul veya kereviz yapaca\u011f\u0131z. B\u00f6ylelikle denemi\u015f olaca\u011f\u0131z ve daha b\u00fcy\u00fck seralar yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bu yenen \u015fey her zaman laz\u0131md\u0131r" dedi.