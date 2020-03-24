Fransa'da heyecanlandıran çalışma! Hastaların yüzde yüzü iyileşti

Frans\u0131z h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen bir \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re s\u0131tma ilac\u0131 hidroksiklorokin (HCQ) ile azitromisinin Kovid-19 hastalar\u0131n\u0131n tedavisinde etkili oldu\u011fu onayland\u0131.\r\n,International Journal of Antimicrobial Agents\u2019ta yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re, bu kombinasyonla yap\u0131lan tedavi, 36 Kovid-19 hastas\u0131nda \u00f6nemli ve umut verici sonu\u00e7lar verdi.\r\n\r\n,Philippe Gautreta y\u00f6netiminde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fma, HCQ ve azitromisin kombinasyonunu alan hastalar\u0131n tamam\u0131n\u0131n test sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n negatif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 6 g\u00fcnl\u00fck tedaviyle vir\u00fcsten iyile\u015fti\u011fini g\u00f6sterdi. \u00c7al\u0131\u015fma ekibi \u201cBakteriyel s\u00fcperenfeksiyonu \u00f6nlemek amac\u0131yla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan alt\u0131s\u0131, g\u00fcnl\u00fck elektrokardiyogram kontrol\u00fcnde, ilk g\u00fcn 500 mg, sonraki 4 g\u00fcn 250\u2019\u015fer gram olmak \u00fczere azitromisin ald\u0131.\u201d dedi.\r\n,Son zamanlarda kamuya a\u00e7\u0131klanan bir \u00e7al\u0131\u015fmada Gautreta ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lardan olu\u015fan ekibi, Mart\u2019\u0131n ba\u015f\u0131ndan ortas\u0131na dek 20 hastay\u0131 bir hastanede g\u00fcnl\u00fck 600 mg hidroksiklorokin ile tedavi etti. Koronavir\u00fcs hastalar\u0131na, hastalar\u0131n semptomlar\u0131na g\u00f6re, HCQ ve bakterilerle sava\u015fana bir antibiyotik olan ve solunum yolu, cilt, kulak, g\u00f6z ve cinsel yolla bula\u015fan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden oldu\u011fu pek \u00e7ok farkl\u0131 enfeksiyonun tedavisinde kullan\u0131lan azitromisin verildi.\r\n,Kalan 16 hastaya kontrol amac\u0131yla ila\u00e7 verilmedi. 6 g\u00fcn sonra, hidroksiklorokin ve azitromisin kombinasyonu verilen hastalar\u0131n aras\u0131nda Kovid-19 ta\u015f\u0131maya devam eden vaka y\u00fczdesi %5\u2019ten daha azd\u0131. Bu kombinasyonla yap\u0131lan tedavi, yaln\u0131zca klorokin alan hastalardan daha iyi sonu\u00e7 veriyor.\r\n\r\n,Fransa'da heyecanland\u0131ran \u00e7al\u0131\u015fma ger\u00e7ekle\u015fti. Hastalar\u0131n y\u00fczde y\u00fcz\u00fc iyile\u015fti