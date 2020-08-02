Fransa'dan getirdiği yumurtalarla çiftlik kurdu

Y\u00fcksek verimli Frans\u0131z G35 ve G36 kazlar\u0131 da\u011flarda yeti\u015fen nane ve kekikle besleyen Kasap, bu kazlardan elde etti\u011fi civcivleri de sat\u0131\u015fa sundu. ,\u0130HA muhabirine konu\u015fan i\u015f adam\u0131 \u00d6mer Kasap, kaz yeti\u015ftiricili\u011fi konusunda ba\u015far\u0131l\u0131 sonu\u00e7lar ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,\u0130ran ve Irak gibi \u00fclkelerden civciv talebinin \u00e7ok yo\u011fun oldu\u011funu dile getiren Kasap, \u201cYakla\u015f\u0131k bir y\u0131ld\u0131r civciv \u00fcretimine de ge\u00e7tik. Mevsimin elveri\u015fli olmas\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak civcivlerimiz k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok g\u00fczel geli\u015fiyor. Bu civcivleri de bir\u00e7ok ilimize g\u00f6ndermeye ba\u015flad\u0131k. \u0130ran ve Irak\u2019dan da \u00e7ok talepler geldi. Ancak altyap\u0131m\u0131z \u015fu an buna m\u00fcsait olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yeterince cevap veremedik. Bu kapsamda y\u00fczde 10-20 civar\u0131nda bir civciv \u00fcretimimiz oldu\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u201cB\u00f6lge kaz yeti\u015ftiricili\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan elveri\u015fli\u201d\r\nB\u00f6lgenin kaz yeti\u015ftiricili\u011fi konusunda olduk\u00e7a elveri\u015fli bir iklime sahip oldu\u011funu ve merakl\u0131 olanlar\u0131n kaz \u00e7iftli\u011fi i\u015fine girmesini tavsiye eden Kasap, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:,Civcivlerin sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flayan Kasap, taleplere yeti\u015femiyor.,Van\u2019da ya\u015fayan i\u015f adam\u0131 \u00d6mer Kasap, karde\u015flerinin \u00f6nerisi \u00fczerine iki y\u0131l \u00f6nce Fransa\u2019dan kaz yumurtas\u0131 ald\u0131. ,Kasap, getirtti\u011fi yumurtalardan Ankara\u2019da kulu\u00e7ka sistemiyle ald\u0131\u011f\u0131 civcivleri Van merkez Tu\u015fba il\u00e7esine getirerek kaz \u00e7iftli\u011fi kurdu. ,\u201c\u0130nsanlar\u0131 bu i\u015fe y\u00f6nlendirip ucuz et yedirmeyi ama\u00e7l\u0131yoruz. \u015eu an civcivin tanesi 30 lirad\u0131r. Bunu al\u0131p beslenildi\u011fi zaman bu civciv 5 ay i\u00e7erisinde 5 kiloya yak\u0131n et veren bir kaza d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. B\u00f6ylece ucuz ve kaliteli et yenilecek. Bu y\u00fczden insanlar\u0131n bu i\u015fe y\u00f6nelmesini istiyorum.\u201d,Da\u011flarda yeti\u015fen kekik ve nane otlar\u0131yla beslenen kazlar\u0131n etinin daha lezzetli oldu\u011funu g\u00f6zlemlediklerine dikkat \u00e7eken i\u015f adam\u0131 Kasap, \u201c\u0130ki y\u0131l \u00f6nce kaz \u00e7iftli\u011fiyle ilgili bir ara\u015ft\u0131rmaya girdik. Fransa\u2019dan getirdi\u011fimiz yumurtalar\u0131 Ankara\u2019da civcive \u00e7evirdik. Daha sonra civcivleri Van\u2019a getirdik. Van\u2019da iki y\u0131l boyunca bunun ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 yapt\u0131k. Van b\u00f6lgesinde kaz olur mu bunun verimiyle ilgili bir \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z oldu. Bununla birlikte ba\u015far\u0131l\u0131 sonu\u00e7larla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. B\u00f6lgenin meras\u0131n\u0131n kaz yeti\u015ftiricili\u011fi konusunda \u00e7ok elveri\u015fli oldu\u011funu fark ettik. \u00d6zellikle da\u011fdaki kekik ve nane otlar\u0131yla hayvanlar\u0131n iyi beslendi\u011fini ve kaliteli etin ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck\u201d dedi.