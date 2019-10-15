Fransa rejisinden büyük ayıp!

Defansif bir anlay\u0131\u015fla sahaya \u00e7\u0131kan \u015eenol G\u00fcne\u015f'in ekibi, kalede tehlikeli pozisyonlar g\u00f6rse de Mert G\u00fcnok'un ba\u015far\u0131l\u0131 kurtar\u0131\u015flar\u0131 yard\u0131m\u0131yla ilk yar\u0131y\u0131 kay\u0131ps\u0131z ge\u00e7tik,Rakibi ile T\u00fcrkiye'de oynad\u0131\u011f\u0131 ilk ma\u00e7\u0131 2-0 kazanan ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131lar, ilk yar\u0131da epey zor anlar ya\u015fad\u0131.,Hakan \u00c7alhano\u011flu'nun ikinci yar\u0131da olu\u015fturdu\u011fu pozisyonda Burak Y\u0131lmaz, ilk tehlikeli \u015fans\u0131m\u0131z\u0131 gole \u00e7eviremedi. Bu esnada Fransa tak\u0131m\u0131 da T\u00fcrkiye kalesinde \u00e7ok etkili olamad\u0131.,Ma\u00e7\u0131n kilidini oyuna ikinci yar\u0131da giren Oliver Giroud a\u00e7t\u0131. Kornerde \u00e7ok iyi y\u00fckselen rakip futbolcu 76. dakikada fileleri sarst\u0131.,T\u00fcrkiye'nin mevcut oyunu ile gol bulmas\u0131 zor g\u00f6z\u00fck\u00fcyordu. \u015eenol G\u00fcne\u015f, Cenk Tosun kozunu sahaya s\u00fcrd\u00fc; fakat \u00e7ok s\u00fcrpriz bir isim T\u00fcrkiye'nin umutlar\u0131n\u0131 ye\u015fertti.,Zeki \u00c7elik'in sakatlanmas\u0131yla oyuna giren Kaan Ayhan, Fransa'n\u0131n hayallerini suya d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Gen\u00e7 futbolcunun gol\u00fcyle sahadan 1-1 beraberlikle ayr\u0131ld\u0131k ve liderli\u011fimizi s\u00fcrd\u00fcrd\u00fck.,Bu esnada spor tarihinde ender rastlanan bir olay ger\u00e7ekle\u015fti.,Ma\u00e7\u0131n yay\u0131nc\u0131s\u0131 olan Fransa rejisi, milli tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n asker selam\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131 sevinci ekrana yans\u0131tmad\u0131.,.