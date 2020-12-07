Fransız basınından flaş Aykut Kocaman iddiası

S\u00fcper Lig'de son olarak Konyaspor'u \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran, yakla\u015f\u0131k 10 ayd\u0131r ise teknik direkt\u00f6rl\u00fck yapmayan Aykut Kocaman'la ilgili Frans\u0131z bas\u0131n\u0131ndan \u00e7arp\u0131c\u0131 bir iddia geldi.,RMC Sport'un haberine g\u00f6re; Patrick Vieira'n\u0131n g\u00f6revine son veren Ligue 1 ekibi OGC Nice'in, hoca adaylar\u0131 aras\u0131nda Aykut Kocaman da var.,Ligue 1'deki 22 gol\u00fcn 10'unda da T\u00fcrk futbolcular\u0131n imzas\u0131 var.T\u00fcrk futbolcular\u0131n kimyas\u0131n\u0131n Fransa'ya \u00e7ok uydu\u011funu g\u00f6ren Nice kul\u00fcb\u00fc yetkililerinin, \u00e7ok da iyi bir gen\u00e7 futbolcu avc\u0131s\u0131 oldu\u011fu bilinen, yetenekleri ke\u015ffetmesiyle de tan\u0131nan Aykut Kocaman'\u0131 tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na getirip bu \u00f6zelli\u011finden de faydalanmak istedi\u011fi belirtiliyor. (Milliyet),Willy Sagnol, Marco Silva gibi isimlerin yan\u0131 s\u0131ra Kocaman'\u0131n listeye eklenmesinin nedeninin son d\u00f6nemde T\u00fcrkiye'den Fransa'ya do\u011fru ba\u015flayan ihrac\u0131n etkili oldu\u011fu tahmin ediliyor.,Bilindi\u011fi gibi Lille'in Avrupa Ligi'nde bu sezon att\u0131\u011f\u0131 12 gol\u00fcn 9'u; Burak Y\u0131lmaz, Yusuf Yaz\u0131c\u0131 ve Zeki \u00c7elik'ten geldi. ,YOLU T\u00dcRK FUTBOLCULAR A\u00c7TI\r\n\r\nAykut Kocaman'\u0131n Fransa'da OGC Nice'in hoca adaylar\u0131 aras\u0131nda g\u00f6sterilmesinde T\u00fcrk futbolcular\u0131n ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck etkisi oldu\u011fu s\u00f6yleniyor., Frans\u0131z tak\u0131m\u0131 Lille'de muhte\u015fem bir performans g\u00f6steren ve tak\u0131mlar\u0131n\u0131 hem ligde hem Avrupa'da ba\u015far\u0131dan ba\u015far\u0131ya ko\u015fturan T\u00fcrk futbolcular\u0131n b\u00fcy\u00fck etkisi oldu\u011fu s\u00f6yleniyor.