Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan sürpriz...

Galatasaray cephesinde heyecanland\u0131ran iddia!,Galatasaray, Strasbourg ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmay\u0131 planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor. \r\n,L'Equipe'te yer alan haberde Fiorentina'n\u0131n da ilgilendi\u011fi Frans\u0131z futbolcunun kariyer hedefleri do\u011frultusunda tak\u0131mdan ayr\u0131lmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,Bu iddia taraftar\u0131 olduk\u00e7a heyecanland\u0131rd\u0131.,22 ya\u015f\u0131ndaki orta saha, bu sezon Strasbourg formas\u0131yla toplam 30 ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131 ve 1 gol at\u0131p 1 de asist yapt\u0131.