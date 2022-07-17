Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! 9 araç ezildi

,Ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131nda \u015foke oldu.,B\u00fcy\u00fck \u00e7apta maddi hasar\u0131n olu\u015ftu\u011fu 9 ara\u00e7 ise \u00e7ekici yard\u0131m\u0131yla otoparka kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc ak\u015fam saatlerinde sa\u011flam bir \u015fekilde park ettikleri ara\u00e7lar\u0131 bir anda ezilmi\u015fti.,Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatanda\u015flar\u0131 olay yerinden uzakla\u015ft\u0131rarak, soka\u011f\u0131 trafi\u011fe kapatt\u0131.,Freni bo\u015falan kamyon rampa a\u015fa\u011f\u0131 h\u0131zland\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada park halindeki ara\u00e7lara \u00e7arparak durabildi.,Gece yar\u0131s\u0131 freni bo\u015falan kamyon 9 araca birden \u00e7arparak deh\u015fet sa\u00e7t\u0131.,K\u0131r\u0131kkale'de meydana gelen, Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 \u00fczerindeki 379. Sokak'taki olayda, park halindeki mobilya y\u00fckl\u00fc kamyon, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn ak\u00fc takviyesi yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada hareket etti.,Olayda can kayb\u0131 ve yaralanan ki\u015finin olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Kazaya ili\u015fkin inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.