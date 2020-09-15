Futbol takımında 12 oyuncu, 3 antrenör ve 1 masörün koronavirüs testleri pozitif çıktı

3. Lig 2. Grup'ta m\u00fccadele edecek olan Yozgatspor 1959 FK\u2019da 12 oyuncu, 3 antren\u00f6r ve 1 mas\u00f6r\u00fcn koronavir\u00fcs testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.,Misli.com 3. Lig'in ba\u015flamas\u0131na k\u0131sa bir s\u00fcre kala hafta sonu yap\u0131lan koronavir\u00fcs testi sonras\u0131 Yozgatspor 1959 FK\u2019da, 12 oyuncu, 3 antren\u00f6r ve 1 mas\u00f6r\u00fcn koronavir\u00fcs testlerinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Oyuncular\u0131n ve teknik heyetin tedavisine ba\u015flan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Test sonu\u00e7lar\u0131 negatif \u00e7\u0131kan futbolcular antrenmanlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken sonu\u00e7lar\u0131 pozitif \u00e7\u0131kan ancak herhangi bir belirti g\u00f6stermeyen futbolcular ise tak\u0131mdan ayr\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\nLigin ba\u015flamas\u0131na k\u0131sa s\u00fcre kala b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n \u00fcz\u00fcnt\u00fc verici oldu\u011funu s\u00f6yleyen Teknik Direkt\u00f6r Nihat Tinel konu ile ilgili gazetecilere a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Haz\u0131rl\u0131klara 14 A\u011fustos\u2019ta ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Teknik Direkt\u00f6r Nihat Tinel, "Sezon ba\u015flamadan b\u00f6yle s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 biliyorduk. Ona g\u00f6re tedbirlerimizi alm\u0131\u015ft\u0131k, iyi bir haz\u0131rl\u0131k d\u00f6nemi ge\u00e7iriyorduk. Bolu\u2019ya haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131na gittik ve orada bir futbolcumuzun korana vir\u00fcse yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. Yozgat\u2019a geldik ve tedbir ama\u00e7l\u0131 devlet hastanesinde test verdik. Test sonras\u0131 4 futbolcumuz, bir teknik heyet ve 1 tane de mas\u00f6r\u00fcm\u00fcz\u00fcn testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. Bu arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 karantina alt\u0131na alarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za devam ediyorduk. ,Tekrar bir test daha olduk ve 12 futbolcu, 3 antren\u00f6r ve 1 mas\u00f6r\u00fcm\u00fcz\u00fcn koronavir\u00fcs testlerinin pozitif oldu\u011funu \u00f6\u011frendik. \u015eu an testi negatif \u00e7\u0131kan futbolcular\u0131m\u0131zla \u00e7al\u0131\u015fmalara devam ediyoruz. Testi pozitif \u00e7\u0131kan oyuncular\u0131m\u0131z da teknik heyetimiz g\u00f6zetiminde ayr\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Umar\u0131m son testlerde pozitif oyuncular\u0131m\u0131z\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 negatifle sonu\u00e7lan\u0131r" dedi. (\u0130HA),Futbol tak\u0131m\u0131nda 12 oyuncu, 3 antren\u00f6r ve 1 mas\u00f6r\u00fcn koronavir\u00fcs testleri pozitif \u00e7\u0131kt\u0131! \u0130\u015fte detaylar...