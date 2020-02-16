Galatasaray'a 26 milyonluk piyango!

Brezilyal\u0131 stoperin bonservisini almak isteyen Al Nassr'\u0131n yakla\u015f\u0131k 4 milyon avro (26 milyon TL) g\u00f6zden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Galatasaray'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Al Nassr'a kiralad\u0131\u011f\u0131 Maicon'un performans\u0131ndan memnun kalan Arap ekibi, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131.\r\n,Galatasaray'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz sezon devre aras\u0131nda Al Nassr'a kiralad\u0131\u011f\u0131 Brezilyal\u0131 stoper Maicon i\u00e7in Araplar, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcple temas kurarak bonservisi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fme talep etti.,Ge\u00e7en sezon devre aras\u0131nda 1.7 milyon euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon i\u00e7in Araplardan teklif geldi.,Al Nassr ad\u0131na Galatasaray'la temas kuran menajer, bir y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunan Maicon'un bonservisi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmek istediklerini s\u00f6yledi. ,Terim'in, Maicon'un geri d\u00f6nmesini istemedi\u011fi i\u00e7in fiyatta esneklik sa\u011flanabilece\u011fi bildirildi.