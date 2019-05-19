Galatasaray'a dev şampiyonluk geliri!

S\u00fcper Lig'in 33. haftas\u0131nda Medipol Ba\u015fak\u015fehir'i 2-1 ma\u011flup ederek ligi zirvede bitirmeyi garantileyen Galatasaray, \u015fampiyonlu\u011fun yan\u0131 s\u0131ra b\u00fcy\u00fck bir maddi gelirin de sahibi oldu.,2018-2019 sezonunu \u015fampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, \u00f6nemli miktarda bir paray\u0131 kasas\u0131na koyacak.,S\u00fcper Lig'de m\u00fccadele etti\u011fi i\u00e7in lige giri\u015f paras\u0131 alan, elde etti\u011fi galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, \u015fampiyonluk ve \u015fampiyonluk say\u0131s\u0131na g\u00f6re de \u00f6d\u00fcller alacak.,S\u00fcper Lig'deki ba\u015far\u0131s\u0131 dolay\u0131s\u0131yla UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde do\u011frudan m\u00fccadele edecek Galatasaray'\u0131n bu sezonki performans gelirleri 450 milyon liray\u0131 bulacak.,S\u00fcper Lig'de m\u00fccadele etti\u011fi i\u00e7in 38,5 milyon lira 'ayak bast\u0131' paras\u0131 alan Galatasaray, Medipol Ba\u015fak\u015fehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon liray\u0131 bulan performans priminin de sahibi oldu.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m, \u015fampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, \u015fampiyonluk say\u0131s\u0131 dolay\u0131s\u0131yla da 69,3 milyon lira gelir elde edecek.,Lig yar\u0131\u015f\u0131nda ipi \u00f6nde g\u00f6\u011f\u00fcsledi\u011fi i\u00e7in UEFA \u015eampiyonlar Ligi'ne do\u011frudan kat\u0131lma hakk\u0131n\u0131 kazanan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m, kat\u0131l\u0131m ve yay\u0131n gelirleriyle birlikte UEFA'dan yakla\u015f\u0131k 30 milyon euro gibi bir geliri de kasas\u0131na koyacak.,Elde edilen ba\u015far\u0131n\u0131n, lisansl\u0131 \u00fcr\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131 ve kombine kartlara yans\u0131mas\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, Galatasaray'\u0131n bu sezon kasas\u0131na koyaca\u011f\u0131 gelir 450 milyon liray\u0131 bulacak.