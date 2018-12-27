Galatasaray'a iki eski Beşiktaşlı

Ara transfer d\u00f6neminde k\u0131s\u0131tl\u0131 bir b\u00fct\u00e7eyle kadrosunu takviye etmeye haz\u0131rlanan Galatasaray, Be\u015fikta\u015f'\u0131n iki eski y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131 transfer ediyor.\r\n\r\n,Galatasaray, Demba Ba'y\u0131 \u00c7in ekibi Shanghai Shenhua'dan bedelsiz olarak kiralamak istiyor.\r\n\r\n,G\u00fcndeme gelen bir di\u011fer eski Be\u015fikta\u015fl\u0131 ise Rhodolfo...\r\n\r\n,Galatasaray'dan Mariano'yu isteyen Brezilya ekibi Flamengo, kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Rhodolfo'yu sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lara vermeyi \u00f6nerdi.\r\n\r\n,Tecr\u00fcbeli hoca da, Be\u015fikta\u015f'la \u015fampiyonluk ya\u015fayan Brezilyal\u0131 stopere s\u0131cak bak\u0131yor.\r\n\r\n,Fatih Terim'in talimat\u0131 sonras\u0131 bir stoper ve iki golc\u00fc transferi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, golc\u00fc i\u00e7in rotay\u0131 \u00c7in'e \u00e7evirdi.\r\n\r\n