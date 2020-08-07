Galatasaray'a KAP'a bildirdi! 4 yıllık imza

Galatasaray'da fla\u015f geli\u015fmelerin ard\u0131 arkas\u0131 kesilmiyor...,Galatasaray, altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen oyuncu Ali Yavuz Kol ile s\u00f6zle\u015fme yeniledi.\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcb\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ge\u00e7en sezon Tarsus \u0130dmanyurdu'nda kiral\u0131k olarak forma giyen Ali Yavuz Kol'un s\u00f6zle\u015fmesinin uzat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,S\u00f6z konusu anla\u015fma 2023-2024 sezonu sonuna kadar ge\u00e7erli olacak..