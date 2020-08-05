Galatasaray'a Manchester United piyangosu!

Galatasaray'\u0131n sat\u0131\u015f\u0131ndan y\u00fczde 10 pay alaca\u011f\u0131 Alex Telles i\u00e7in Manchester United, Portekiz ekibi Porto'ya yakla\u015f\u0131k 40 milyon avroluk teklifte bulundu.\r\n,\u015eampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek ciddi bir gelirden olan Galatasaray'a Alex Telles'ten iyi haber geldi. Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m oyuncunun sat\u0131\u015f\u0131ndan y\u00fczde 10 pay alacak.\r\n\r\n,Devre aras\u0131 transfer d\u00f6neminde Bruno Fernandes'i kadrosuna katarak \u00f6nemli bir transfere imza atan Manchester United'da ikinci hedef ise Porto'dan Alex Telles. Porto, Alex Telles'in sat\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in \u0130ngiliz devinden 40 milyon Euro talep etti.\r\n\r\n,2016 y\u0131l\u0131nda Telles'i Porto'ya 6,5 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6nderen Galatasaray, o d\u00f6nem yapt\u0131\u011f\u0131 anla\u015fma gere\u011fi bir sonraki sat\u0131\u015ftan da y\u00fczde 10 pay alacak.\r\n\r\n,Record'un haberine g\u00f6re Manchester United ile Porto aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u00fcr\u00fcyor ve K\u0131rm\u0131z\u0131 \u015eeytanlar 40 milyon Euro'da indirime gitmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Porto ile olan s\u00f6zle\u015fmesi 2021 y\u0131l\u0131nda bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro.\r\n\r\n,Alex Telles bu sezon \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 49 ma\u00e7ta 13 gol at\u0131p 11 asist yapt\u0131. (Sabah),Manchester United, bonservis bedelinde indirime gidemez ve serbest kalma bedelini \u00f6derse Aslan'\u0131n kasas\u0131na da 4 milyon Euro (Yakla\u015f\u0131k 33 milyon TL) girecek.\r\n\r\n