Galatasaray'da derbi öncesi son dakika! Ertelendi...

Galatasaray'da, 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclen 'Genel Kurul'un iptali' davas\u0131 ileri bir tarihe ertelendi. ,Bu dava, 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n mart ay\u0131nda idari ibras\u0131zl\u0131kla sonu\u00e7lanan Mali Genel Kurul'un iptaline ili\u015fkin a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Galatasaray'da Ba\u015fkan Mustafa Cengiz'in 1 numaral\u0131 konusu olan 'Kayyum davas\u0131' i\u00e7in karar \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclen, 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n mart ay\u0131nda idari ibras\u0131zl\u0131kla sonu\u00e7lanan Mali Genel Kurul'un iptaline ili\u015fkin dava ileri bir tarihe ertelendi. ,Mahkeme e\u011fer tedbirleri kald\u0131rsayd\u0131, Galatasaray'da yine sand\u0131k g\u00fcndeme gelecekti.,\u0130dari ibras\u0131zl\u0131kla ba\u015flayan sonras\u0131nda hem y\u00f6netim kanad\u0131n\u0131n hem de \u00fcyelerin mahkemeye ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre\u00e7le ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclen davada reddedilmi\u015fti.\r\n\r\n