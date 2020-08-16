Galatasaray'da flaş Muslera kararı!

Galatasaray'a iki y\u0131ll\u0131k imza atan 33 ya\u015f\u0131ndaki Fatih \u00d6zt\u00fcrk, Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpte y\u0131ll\u0131k 4 milyon TL alacak.\r\n\r\n, \u0130ki ay \u00f6nce Rize'de aya\u011f\u0131 iki yerden k\u0131r\u0131lan Muslera, Florya'da idmanlara \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131 ancak Uruguayl\u0131 kalecinin 2021 Ocak ay\u0131ndan \u00f6nce sahalara d\u00f6nmesi m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor.\r\n,\u015eu an s\u00f6zle\u015fmeli 13 yabanc\u0131ya sahip olan Galatasaray, orta sahaya takviyeler yapacak ve kontenjan\u0131 dolarsa Muslera'n\u0131n s\u00f6zle\u015fmesini donduracak. ,Sezonun ilk yar\u0131s\u0131nda lisans \u00e7\u0131kart\u0131lmayacak Uruguayl\u0131 1 numara, Ocak ay\u0131nda tak\u0131ma geri d\u00f6necek.,Fatih'le sezona ba\u015flayacak Galatasaray'da Okan Kocuk ise kul\u00fcbede oturacak. ,Sezonun ilk yar\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck rekabete girecek Fatih-Okan ikilisi, Muslera iyile\u015fene kadar kaleyi koruyacak.