Galatasaray'da Roberto De Zerbi sesleri... Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı

Galatasaray'da önce başkan belirlenecek ardından teknik direktör... Ancak iki başkan adayı daha şimdiden seçimi kazanmış gibi teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayının yabancı olduğu biliniyordu. O isim ortaya çıktı; Roberto De Zerbi... Hamamcıoğlu'nın futbol şubesinin başına getireceği yönetici Metin Öztürk, İtalyan teknik direktörle bugün İtalya'da görüşecek.