Galatasaray'da şok gelişme! Arda Turan bugün...

Fatih Terim'in, Denizlispor ma\u00e7\u0131 sonras\u0131 "Arda ikinci bir \u015fans\u0131 hak ediyor.,"Bu transferde Fatih Terim ve y\u00f6netimimizin ortak karar\u0131 esast\u0131r" diyen ultrAslan:, Milli futbolcu da Twitter hesab\u0131ndan cevab\u0131n\u0131 verip, "\u00c7ocukluk a\u015fk\u0131ms\u0131n, sen ilk g\u00f6z a\u011fr\u0131ms\u0131n" mesaj\u0131n\u0131 yazarak geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn fitilini ate\u015fledi.,Sabah Gazetesi'nde yer alan habere g\u00f6re; Y\u00f6netimin, bug\u00fcn Arda'n\u0131n transferini a\u00e7\u0131klamas\u0131 bekleniyor. Arda Turan, 9 y\u0131l sonra yuvaya d\u00f6nm\u00fc\u015f olacak.,Hagi ile sinyali verdi\r\nArda, ultrAslan'\u0131n destek \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na, G.Saray'da top toplay\u0131c\u0131l\u0131k yaparken Hagi'nin gol att\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta sevindi\u011fi bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131p "\u00c7ocukluk a\u015fk\u0131ms\u0131n, sen ilk g\u00f6z a\u011fr\u0131ms\u0131n" mesaj\u0131n\u0131 verdi., Ancak taraftar\u0131ndan camias\u0131na kadar herkesin ortak karar\u0131 olmal\u0131" s\u00f6zlerinin ard\u0131ndan d\u00fcn de Galatasaray'\u0131n taraftar grubu ultrAslan bir a\u00e7\u0131klama yay\u0131nlad\u0131., "Arda Turan transferi ger\u00e7ekle\u015firse; Galatasaray trib\u00fcn\u00fc, altyap\u0131s\u0131ndan \u00e7\u0131km\u0131\u015f, kaptanl\u0131\u011fa kadar y\u00fckselmi\u015f oyuncusunu, yeniden Galatasaray formas\u0131 giydi\u011finde destekleyecektir" ifadesini kulland\u0131.