Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Arda Turan transferi konusunda Ba\u015fkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim'in bir toplant\u0131 yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederken, profesyonel futbolcular\u0131 \u00d6mer Bayram'\u0131n da kul\u00fcpten bir alaca\u011f\u0131 olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Galatasaray'\u0131n \u00d6mer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL \u00f6deme yapt\u0131\u011f\u0131 da a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\nSar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcp pandemi s\u00fcrecinde indirime yana\u015fmayan oyuncular hakk\u0131nda ise \u015funlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131:\r\n,"Futbol tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n yerli ve yabanc\u0131 neredeyse t\u00fcm oyuncular\u0131 pandemi s\u00fcrecinde kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze yard\u0131mc\u0131 olmak amac\u0131yla indirim mutabakat\u0131 imzalam\u0131\u015f olup, az say\u0131da yabanc\u0131 oyuncu ise indirime yana\u015fmay\u0131p kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze haks\u0131z ihtar \u00e7ekmi\u015flerdir. ,Bu haks\u0131z ihtarlarla ilgili gerekli i\u015flem hukuk i\u00e7inde belirli bir zaman s\u00fcrecinde yap\u0131lacakt\u0131r.",Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc, Arda Turan ve \u00d6mer Bayram hakk\u0131nda resmi siteden a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.