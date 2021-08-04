Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer!

Galatasaray 'dan Fenerbah\u00e7e 'ye s\u00fcrpriz transfer . \r\n,Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol tak\u0131m\u0131n\u0131n efsane oyuncusu \u0130smail Ar yeni sezonda Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyecek. K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce tak\u0131ma veda eden 36 ya\u015f\u0131ndaki sporcu 14 sezondur Galatasaray formas\u0131 giyiyordu.\r\n,VEDA ETM\u0130\u015eT\u0130\r\n\r\n\u0130smail Ar ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 "10 T\u00fcrkiye S\u00fcper Ligi, 5 \u015eampiyonlar Ligi, 4 K\u0131talararas\u0131 D\u00fcnya \u015eampiyonlu\u011fu, 8 y\u0131l kaptanl\u0131k. 14 sezon ailem olan Galatasaray'a veda ediyorum. Ard\u0131mda g\u00fczel \u015feyler b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131ma, \u00e7ok \u015fey \u00f6\u011frendi\u011fime inan\u0131yorum. Galatasaray'\u0131n engellili\u011fe, spora verdi\u011fi de\u011fer, yaratt\u0131\u011f\u0131 fark\u0131ndal\u0131k i\u00e7in m\u00fcte\u015fekkirim" a\u00e7\u0131klamayla veda etmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n,\u0130smail Ar kimdir?\r\n\r\n\u0130smail Ar 1985 Yalova do\u011fumlu. Yalova'n\u0131n Kazimiye K\u00f6y\u00fc'ndeki evinde depremi ya\u015fayan Ar, enkazdan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131 fakat tekerlekli sandalyeye mahkum kald\u0131.\r\n\r\n,Liseyi bitirdikten sonra Alpaslan Erko\u00e7'un 2005 y\u0131l\u0131nda kurdu\u011fu Yalova Tekerlekli Sandalye Basketbol tak\u0131m\u0131nda basketbola ba\u015flad\u0131. 2 y\u0131l sonra Galatasaray'a transfer oldu. \u0130smail Ar Galatasaray ve Milli Tak\u0131m'la say\u0131s\u0131z ba\u015far\u0131ya imza att\u0131.(Fanatik)