Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca

Corona vir\u00fcs\u00fc nedeniyle liglerin araya girmesini f\u0131rsat bilen Galatasaray, yeni sezonun \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \r\n,Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbah\u00e7e'ye transfer gol\u00fc atmaya haz\u0131rlan\u0131yor. 7 sezondur sar\u0131-lacivertli formay\u0131 giyen ve s\u00f6zle\u015fmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kald\u0131r\u0131m, Cimbom'un radar\u0131na girdi.\r\n\r\n,Leipzig'den 1.5 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralanan Saracchi d\u0131\u015f\u0131nda elinde orijinal bir sol bek bulunmayan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, yerli taarruzuna devam edip, Hasan Ali'yi renklerine katmay\u0131 planl\u0131yor. Sivas'tan Emre K\u0131l\u0131n\u00e7, Mert Hakan ve Erdo\u011fan Ye\u015filyurt ile el s\u0131k\u0131\u015fan Aslan, Hasan Ali ile birlikte yeni sezon \u00f6ncesi d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc yerli ismi de kul\u00fcbe kazand\u0131racak.\r\n\r\n, \r\n2012 senesinde Kayseri'den Fenerbah\u00e7e'ye kat\u0131lan Hasan Ali y\u0131llarca istikrarl\u0131 performans\u0131yla dikkat \u00e7ekse de bu sezon \u00e7ok sakatl\u0131k ya\u015fad\u0131. Bu sezon 5 kez sakatl\u0131k ge\u00e7iren gurbet\u00e7i oyuncu, toplam 21 ma\u00e7 ka\u00e7\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,Ligdeki son 4 ma\u00e7a ilk 11'de ba\u015flayan Hasan Ali, tam formas\u0131na kavu\u015fmu\u015fken koronavir\u00fcs nedeniyle bir kez daha sahalardan uzakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Uzun y\u0131llard\u0131r milli tak\u0131m\u0131n sol bekteki neferi olan ancak formas\u0131n\u0131 kapt\u0131ran Hasan Ali'nin Galatasaray'da g\u00f6sterece\u011fi performansla kendine Avrupa Futbol \u015eampiyonas\u0131'nda yer a\u00e7mak istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. (Takvim)\r\n