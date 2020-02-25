Galatasaray'dan şok derbi açıklaması!

Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc, ligin 23. haftas\u0131nda oynanan Fenerbah\u00e7e derbi ma\u00e7\u0131nda ya\u015fanan olaylar\u0131 k\u0131nad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, yasal i\u015flem ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131., Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpten yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015fu \u015fekilde:\r\n\r\n,"23 \u015eubat Pazar g\u00fcn\u00fc Fenerbah\u00e7e ile \u00dclker Stadyumu\u2019nda oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve 3-1 galibiyetimizle sonu\u00e7lanan kar\u015f\u0131la\u015fma \u00f6ncesinde, esnas\u0131nda ve sonras\u0131nda sportmenlik d\u0131\u015f\u0131, insan onuruyla ba\u011fda\u015fmayan olaylar ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131r. Ma\u00e7tan \u00f6nceki dostluk s\u00f6ylemlerine ra\u011fmen;\r\n\r\n,- Ma\u00e7 boyunca camiam\u0131za, teknik heyetimize ve oyuncular\u0131m\u0131za y\u00f6nelik toplu halde k\u00fcf\u00fcrl\u00fc tezah\u00fcratlar yap\u0131lm\u0131\u015f,\r\n,- Sahaya ve oyuncular\u0131m\u0131za yabanc\u0131 maddeler at\u0131lm\u0131\u015f,\r\n-T oplumu ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, birbirine d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc, d\u00fc\u015fmanl\u0131k ve nefret s\u00f6ylemi i\u00e7eren pankartlar a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f,\r\n- Taraftar\u0131m\u0131za \u00dclker Stadyumu giri\u015finde zorluklar ya\u015fat\u0131lm\u0131\u015f,\r\n,- Ma\u00e7 \u00f6ncesi ve sonras\u0131nda, taraftar\u0131m\u0131z\u0131n bulundu\u011fu trib\u00fcne do\u011fru insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 etkileyecek d\u00fczeyde saatlerce y\u00fcksek sesli yay\u0131n yap\u0131lm\u0131\u015f,\r\n- Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,T\u00fcm bu ya\u015fananlar\u0131 \u015fiddetle k\u0131n\u0131yoruz. Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz ya\u015fanan bu olaylar\u0131n takip\u00e7isi olup, gerekli yasal i\u015flemler ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r."