Galatasaray'dan sürpriz transfer

Fernando ve Ndiaye'nin ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 sonras\u0131nda orta saha hatt\u0131na Jean Michael Seri'yi dahil eden Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc, yeni g\u00f6zdesini de \u0130ngiltere'den buldu!\r\n\r\n,Galatasaray'da transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken orta sahaya yap\u0131lacak takviye konusunda Tiemoue Bakayoko ismi g\u00fcndeme geldi. Chelsea formas\u0131 giyen oyuncuyu kiral\u0131k olarak kadrosuna katmak isteyen Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Chelsea ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim'in de onay verdi\u011fi Frans\u0131z orta saha oyuncusu i\u00e7in Chelsea ile temasa ge\u00e7ildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Galatasaray, anla\u015fma sa\u011flamas\u0131 halinde oyuncuyu 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiral\u0131k olarak kadrosuna katacak.\r\n\r\n,Kariyerine Rennes tak\u0131m\u0131nda ba\u015flayan Bakayoko; Monaco, Chelsea ve Milan formalar\u0131 giydi. Chelsea'nin 2017'de 40 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 futbolcu ge\u00e7en sezon Milan'da kiral\u0131k olarak oynad\u0131. \u0130talya'da 31 lig kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131na \u00e7\u0131kan y\u0131ld\u0131z \u00f6n libero, sezonu 1 gol-1 asistle kapatt\u0131. Daha sonra ise bonservisine sahip olan Chelsea'ye d\u00f6nd\u00fc. Bakayoko'nun \u0130ngiliz ekibiyle 2022 y\u0131l\u0131na kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunuyor. Bakayoko, Fransa Milli Tak\u0131m\u0131'nda da 1 kez forma giydi.\r\n\r\n,Fernando'yu Sevilla'ya sat\u0131\u015f\u0131 ve Ndiaye'nin de yeniden kiralanmas\u0131n\u0131n g\u00fcndeme gelmemesi \u00fczerine \u00f6n libero mevkisinde b\u00fcy\u00fck bir a\u00e7\u0131k do\u011fdu. 1.89 boyundaki Bakayoko, orta alan\u0131n savunma y\u00f6n\u00fcndeki bir\u00e7ok a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapatabilecek kapasitede.\r\n\r\n,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Bakayoko'yu kiralayabilirse orta sahaya en az 1 takviye daha yapacak. Frans\u0131z futbolcunun da Galatasaray'a s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Chelsea'de forma \u015fans\u0131 bulamayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Bakayoko, yeniden kiral\u0131k olarak gitmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. (Ak\u015fam)\r\n\r\n