Galatasaray'dan tarihi transfer adımı! Dünya yıldızı...

Sezon ba\u015f\u0131nda forvet transferi yapamayan, \u00fcst\u00fcne gol kral\u0131 Gomis'i g\u00f6nderen y\u00f6netim, d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc ismi kadrosuna katmak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131.\r\n\r\n\u0130\u015fte detaylar...,Galatasaray, sponsor bulmas\u0131 halinde Monaco\u2019nun Kolombiyal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131 Radamel Falcao\u2019yu kadrosuna katacak.\r\n,Galatasaray, Monaco\u2019dan Rademel Falcao\u2019ya talip oldu.\r\n,Kul\u00fcp, ad\u0131 Be\u015fikta\u015f ile de an\u0131lan Kolombiyal\u0131\u2019y\u0131 kiralamak i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba harcamaya ba\u015flad\u0131. Alan ile y\u0131ll\u0131k 3.5 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda s\u00f6z kesen Aslan, 32 ya\u015f\u0131ndaki Falcao\u2019yu da listeye ald\u0131.\r\n,Fatih Terim\u2019in de, kaynak bulunursa Falcao\u2019yu istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Galatasaray, Monaco ile 1.5 y\u0131ll\u0131k daha s\u00f6zle\u015fmesi olan Falco\u2019yu kiralamak i\u00e7in sponsor aray\u0131\u015f\u0131na girdi.\r\n,Monaco Kul\u00fcb\u00fc'ne olan yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 bilinen Yahoo Sports Fransa muhabirlerinden Manu Lonjon ise, Falcao ve Galatasaray hakk\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerin do\u011fru oldu\u011funu ifade ederek, "Haberler do\u011fru. Bildi\u011fim kadar\u0131yla Galatasaray, oyuncunun devasa maa\u015f\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilmek i\u00e7in \u015fu anda bir sponsor aray\u0131\u015f\u0131nda. Falcao'nun Monaco'dan ald\u0131\u011f\u0131 net \u00fccretin 9 milyon euro oldu\u011funu hat\u0131rlatmak gerek" \u015feklinde konu\u015ftu.,Falcao'nun T\u00fcrkiye temsilcisi Fatih \u0130lek'in Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 bu payla\u015f\u0131m\u0131n ard\u0131ndan Kolombiyal\u0131 golc\u00fcn\u00fcn devre aras\u0131 Galatasaray'a imza ataca\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n\r\n