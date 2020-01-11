Galatasaraylı Onyekuru'dan kötü haber! Resmen ölümden döndü

Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lara gelmeden \u00f6nce \u00fclkesi Nijerya\u2019ya tatile giden gen\u00e7 futbolcunun ate\u015fi \u00e7\u0131kt\u0131. Bunun \u00fczerine \u2018s\u0131tma\u2019dan \u015f\u00fcphelenildi ve \u00fcnl\u00fc futbolcu iki kez testten ge\u00e7irildi. Negatif sonu\u00e7lara ra\u011fmen bir kez daha test yap\u0131lan Onyekuru\u2019da bu defa s\u0131tma parazitine rastland\u0131.,S\u00fcper Lig\u2019in ikinci yar\u0131s\u0131na haz\u0131rlanan Galatasaray\u2019\u0131n fla\u015f transferi Henry Onyekuru\u2019nun adeta \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m\u0131n Nijeryal\u0131 oyuncusunun \u0131srarl\u0131 ate\u015f \u015fikayeti \u00fczerine yap\u0131lan incelemelerde \u2018s\u0131tma parazitine\u2019 rastland\u0131. Ya\u015fananlar nedeniyle Onyekuru\u2019nun b\u00fcy\u00fck tehlike atlatt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Galatasaray Sa\u011fl\u0131k Kurulu, deyim yerinde ise gen\u00e7 oyuncunun hayat\u0131n\u0131 kurtard\u0131. Ate\u015f \u015fikayeti olan futbolcunun Galatasaray\u2019a imza atmadan \u00f6nce Nijerya\u2019ya tatile gitmesi \u00fczerine \u2018s\u0131tma\u2019 olabilece\u011fi \u015f\u00fcphesi g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131.,Onyekuru'ya bu s\u00fcre\u00e7te tam 2 kez test yap\u0131l\u0131rken, bu testlerde s\u0131tma paraziti rastlanmad\u0131 ve sonu\u00e7lar negatif \u00e7\u0131kt\u0131. Ancak ge\u00e7meyen ate\u015f \u015fikayeti \u00fczerine Galatasaray\u2019\u0131n sponsoru olan hastanesi, Henry Onyekuru\u2019yu tedavi alt\u0131na ald\u0131 ve sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 oyuncuya bir test daha yap\u0131ld\u0131. ,Tehlikeli bir hastal\u0131k olan s\u0131tma te\u015fhisi konan Onyekuru \u015fimdi futboldan ziyade sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmas\u0131 ad\u0131na tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.Onyekuru\u2019nun sahalara d\u00f6n\u00fc\u015f s\u00fcresi ise hen\u00fcz kesin de\u011fil. ,S\u0131tma; Plazmodium ad\u0131 verilen, tek h\u00fccreli ve h\u00fccre i\u00e7i parazit ile olu\u015fan bula\u015f\u0131c\u0131 bir hastal\u0131kt\u0131r. Parazit, esas olarak, karaci\u011fer h\u00fccrelerini ve alyuvarlar\u0131 tutar. \u0130nsan kan\u0131 ile beslenen sivrisinekler taraf\u0131ndan, hasta ya da paraziti ta\u015f\u0131yan insandan al\u0131narak sa\u011flam insanlara ta\u015f\u0131n\u0131r ve onlar\u0131 da hastaland\u0131r\u0131r. S\u0131tman\u0131n esas bula\u015fma yolu sivrisinektir. S\u0131tmada bula\u015ft\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k s\u00fcresi, kanda parazit bulundu\u011fu s\u00fcre kadard\u0131r. (H\u00fcrriyet),\u00d6l\u00fcmc\u00fcl riski olan bu rahats\u0131zl\u0131k sonras\u0131nda Onyekuru 3-4 hafta sonra sahalara d\u00f6nebilir. Galatasaray\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u201cOnyekuru\u2019nun sa\u011fl\u0131k kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamas\u0131na ra\u011fmen, y\u00fcksek ate\u015fini \u0131srarla sorgulayarak, olas\u0131 bir s\u0131tma enfeksiyonundan \u015f\u00fcphelenen sa\u011fl\u0131k ekibimiz taraf\u0131ndan hastal\u0131k te\u015fhis edilmi\u015ftir\u201d denildi.,Nijeryal\u0131 oyuncunun Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na yollanan 3. testinde s\u0131tma paraziti pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. Onyekuru\u2019nun hastanede hemen tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi. 22 ya\u015f\u0131ndaki sol kanat oyuncusu grip, so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ve \u2018ate\u015f\u2019 \u015fikayeti d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclerek kamp kadrosuna al\u0131nsa \u00e7ok b\u00fcy\u00fck tehlike ya\u015fayabilirdi.,S\u00fcper Lig'in y\u0131ld\u0131z\u0131 adeta \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc! Apar topar tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131...