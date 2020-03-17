Game Of Thrones oyuncusu açıkladı! Maalesef bende de corona virüs var!

Norve\u00e7'de ya\u015fayan Kristofer Hivju, testlerin pozitif \u00e7\u0131kmas\u0131 \u00fczerine kendisinin ve ailesinin ba\u015fkalar\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in karantinaya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,41 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, "COVID19, corona vir\u00fcs\u00fc i\u00e7in testlerin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00fczg\u00fcn\u00fcm. Ailem ve ben evde uzun s\u00fcre kendimizi tecrit ediyoruz. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z iyi, sadece hafif so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 semptomlar\u0131 var. \u0130nsanlar\u0131 ellerini y\u0131kayarak, di\u011ferlerinden mesafelerini koruyarak, vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in elinizden geleni yapmaya \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu vir\u00fcs\u00fcn kime bula\u015faca\u011f\u0131 belli de\u011fil ve daha y\u00fcksek risk alt\u0131nda olan insanlar var\u201d dedi.\r\n,Norve\u00e7li akt\u00f6r, "Birlikte bu vir\u00fcsle sava\u015fabilir ve hastanelerimizde bir krizi \u00f6nleyebiliriz. L\u00fctfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 kal\u0131n" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Fenomen dizi 'Game Of Thrones'un (Taht Oyunlar\u0131) \u00fcnl\u00fc oyuncusu, Instagram hesab\u0131ndan corona vir\u00fcse yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n