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Türkiye Gazetesi

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan kocaman oldu

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan kocaman oldu

Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonlarında yer alan Uğur Pektaş, kariyerine oyunculukla devam etti. Ancak daha sonra hayatını değiştirerek oyunculuğa ara verdi. Dizi de Zeynep Gamze Özçelik ile tanışarak evlendi. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları oldu. Çift daha sonra anlaşmalı boşandı. Özel hayatlarını objektiflerden uzak yaşayan ikili şimdilerde bambaşka hayatlar seçerek örnek insan oldu. Çift oğullarını sosyal medya ortamında sürekli olarak gizleyerek paylaşıyor.

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