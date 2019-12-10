Gardırobunuza bir bardak pirinç koyun bakın neler olacak?

Pirin\u00e7 mutfa\u011f\u0131m\u0131z\u0131n vazge\u00e7ilmezlerinden. Mutfakta s\u0131k s\u0131k pirin\u00e7 kullan\u0131yor, elimizin alt\u0131ndan ay\u0131rm\u0131yoruz. ,Peki yemek haricinde pirincin ba\u015fka kullan\u0131m alanlar\u0131n\u0131n da oldu\u011funu biliyor muydunuz? Pirincin mutfak d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lan bir\u00e7ok alan\u0131 var. \u00d6rne\u011fin gard\u0131robunuzda! Okuduktan sonra hemen yapacaks\u0131n\u0131z.\r\n,Beyaz pirin\u00e7 yerine kahverengi de kullanabilirsiniz ancak kahverengi pirin\u00e7 beyaza g\u00f6re daha \u00e7abuk bozulur.\r\n\r\n,> Oda parf\u00fcm\u00fc\r\nOda parf\u00fcmlerine para vermenize gerek yok. Yine bir bardak pirince sevdi\u011finiz bir esans\u0131 ekleyerek evinizin belirli bir yerine koyun. Eviniz istedi\u011finiz gibi kokacakt\u0131r. Ayn\u0131 zamanda pirin\u00e7 evin i\u00e7indeki nemi de \u00e7ekecektir. \r\nKaynak: Posta,Koku birka\u00e7 ay sonra etkisini kaybetti\u011finde bu i\u015flemi tekrarlay\u0131n. Beyaz pirin\u00e7 yerine kahverengi de kullanabilirsiniz ancak kahverengi pirin\u00e7 beyaza g\u00f6re daha \u00e7abuk bozulur.\r\n\r\n,Telefonunuzu 48 saat bir kase ya da torba dolusu pirincin i\u00e7ine koyun. Sim kart ve bataryay\u0131 \u00e7\u0131karmay\u0131 unutmay\u0131n. En s\u0131k yap\u0131lan hata telefonu f\u00f6n makinesiyle kurutmak. Bunu asla yapmay\u0131n. S\u0131cak hava telefonunuza daha fazla zarar verir.,> Gardrobunuz g\u00fczel koksun \r\nBir bardak pirince birka\u00e7 damla sevdi\u011finiz bir esans\u0131 ekleyin. Gard\u0131robunuza ho\u015f bir koku yayacakt\u0131r. ,K\u0131yafetleriniz k\u00fcflenmesin\r\nK\u0131yafet dolab\u0131m\u0131z\u0131 havaland\u0131rmak \u00f6nemli. Ancak bazen nemle ilgili problemler ya\u015fanabiliyor, k\u0131yafetlerinizin k\u00fcflenmesine neden olabiliyor. Nemli bir evde oturuyor olabilirsiniz ya da k\u0131yafetleriniz tamamen kurumadan dolaba yerle\u015ftiriyor olabilirsiniz. Rutubet ya da nem kokmas\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in bir bardak pirinci dolaba yerle\u015ftirin. Bu t\u00fcm nemi \u00e7ekecektir.,> Telefonunuzu pirince koyun\r\nTelefonunuz \u0131sland\u0131\u011f\u0131nda ya da suya d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde bu i\u015flem hayat\u0131n\u0131z\u0131 kurtaracak!