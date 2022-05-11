Arac\u0131 kullanan gardiyan Vicky White, polisi g\u00f6r\u00fcnce kendini vurdu ve kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede \u00f6ld\u00fc.,ABD\u2019nin Alabama eyaletinde gardiyanl\u0131k yapan 56 ya\u015f\u0131ndaki Vicky White, 75 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lan 38 ya\u015f\u0131ndaki mahkum Casey White\u2019\u0131 ka\u00e7\u0131rd\u0131. ,Kad\u0131n gardiyan\u0131n su\u00e7 makinesi mahkum sevgilisini hapishaneden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 anlar anbean kameraya yans\u0131d\u0131. ,Kaza yapan firariler 10 g\u00fcnl\u00fck takibin sonucunda Indiana eyaletinde ba\u015fka bir ara\u00e7la yakaland\u0131.,Olay g\u00fcn\u00fc i\u015fteki son mesaisi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Vicky White'\u0131n evini piyasa de\u011ferinin alt\u0131na satt\u0131\u011f\u0131, arkada\u015flar\u0131na da plaj kenar\u0131nda ya\u015famak istedi\u011fini s\u00f6yledi\u011fi belirlendi. Lauderdale B\u00f6lge Savc\u0131s\u0131 Chris Connolly ise White i\u00e7in \u201cOna hayat\u0131m\u0131 emanet ederdim. Sa\u011flam biriydi.\u201d diye konu\u015ftu. ,Sevgilisiyle benzer soy isimlere sahip olan gardiyan Casey White\u2019\u0131 29 Nisan g\u00fcn\u00fc sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fc i\u00e7in h\u00fccresinden \u00e7\u0131kard\u0131. ,Yeniden hapishaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Casey White'\u0131n ise idam edilebilece\u011fi belirtildi. Lauderdale Polis M\u00fcd\u00fcr\u00fc Rick Singleton, White i\u00e7in \u201cbir daha g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 g\u00f6rmeyecek\u201d dedi. ,Yetkililer \u00e7iftin yakalanmas\u0131 i\u00e7in 25 bin dolarl\u0131k \u00f6d\u00fcl koydu. Binlerce \u00e7a\u011fr\u0131y\u0131 de\u011ferlendiren yetkililer pazar g\u00fcn\u00fc turuncu bir SUV ara\u00e7la dola\u015fan ikiliyi takibe ald\u0131.