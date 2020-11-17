Gargara, laboratuvar ortamında Covid-19'u etkisiz hale getirdi

BBC'nin haberine g\u00f6re, a\u011f\u0131z gargaralar\u0131n\u0131n Covid-19 \u00fczerindeki etkisi, Cardiff \u00dcniversitesinde g\u00f6revli bilim insanlar\u0131 taraf\u0131ndan incelendi. ,\u00c7al\u0131\u015fma, laboratuvar ortam\u0131nda, ki\u015finin nazal ve oral kanallar\u0131ndaki durumun taklit edildi\u011fi bir test t\u00fcp\u00fc i\u00e7inde y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Uzmanlar, y\u00fczde 0,07 oran\u0131nda setilpiridinyum klor\u00fcr i\u00e7eren a\u011f\u0131z gargaras\u0131n\u0131n, Covid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildi\u011fini g\u00f6zlemledi.\r\n\r\n,Bulgular, gargaran\u0131n, t\u00fck\u00fcr\u00fckteki vir\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fcrmeye yard\u0131mc\u0131 olabilece\u011fini ortaya koyarken, Covid-19 i\u00e7in etkili bir tedavi y\u00f6ntemi oldu\u011funa dair kan\u0131t elde edilmedi.\r\n\r\n,Di\u015f eti hastal\u0131klar\u0131 uzman\u0131 Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klor\u00fcr i\u00e7eren a\u011f\u0131z gargaralar\u0131n\u0131n, salg\u0131n d\u00f6neminde el y\u0131kama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanlar\u0131n \u00f6nemli bir rutini haline gelebilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulundu.\r\n\r\n,Penn State T\u0131p Fak\u00fcltesinde g\u00f6revli uzmanlar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ekimde a\u00e7\u0131klanan bulgular\u0131 da baz\u0131 gargaralar\u0131n ve bebek \u015fampuanlar\u0131n\u0131n Covid-19'u etkisiz hale getirebilece\u011fini g\u00f6stermi\u015fti.