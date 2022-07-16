Gaziantep'te kahreden ölüm! 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kaldı

Ac\u0131l\u0131 baban\u0131n, o\u011flunun tabutuna sar\u0131larak g\u00f6z ya\u015f\u0131 d\u00f6kmesi ve cenazeyi ta\u015f\u0131yan arac\u0131n pe\u015finden ko\u015fmas\u0131 ise y\u00fcrekleri da\u011flad\u0131.,Cenazeyi teslim alan ac\u0131l\u0131 baba Abdullah H\u00fcseyin (34), g\u00f6z ya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde feryat ederek o\u011flunu \u00f6ld\u00fcrenlerin en a\u011f\u0131r cezay\u0131 almas\u0131n\u0131 istedi. ,Cenazeyi teslim almadan \u00f6nce a\u00e7\u0131klamalarda bulunan ac\u0131l\u0131 baba Abdullah H\u00fcseyin, "Karde\u015fimin evine misafirli\u011fe gitmi\u015ftik. O esnada sokakta silahl\u0131 kavga \u00e7\u0131kt\u0131. O esnada o\u011flum silahl\u0131 kavgan\u0131n aras\u0131nda kald\u0131. Kavga s\u0131ras\u0131nda pompal\u0131 t\u00fcfekten \u00e7\u0131kan sa\u00e7malar o\u011flumun karn\u0131na isabet etti. ,Geride ise g\u00f6z\u00fc ya\u015fl\u0131 anne ve baba kald\u0131. D\u00fcn gece saatlerinde \u015eehitkamil il\u00e7esi Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen ac\u0131 olayda sokak ortas\u0131nda iki grup aras\u0131nda bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015fma ba\u015flad\u0131. ,\u0130ki grup aras\u0131nda \u00e7\u0131kan kavgada olan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fa oldu. ,Kavga s\u0131ras\u0131nda iki grup birbirine ate\u015f ederken pompal\u0131 t\u00fcfekten \u00e7\u0131kan sa\u00e7malar sokakta oyun oynayan 8 ya\u015f\u0131ndaki yabanc\u0131 uyruklu Muhammed H\u00fcseyin'in kar\u0131n b\u00f6lgesine isabet etti. ,K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen tart\u0131\u015fma silahl\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuk, hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,O benim tek o\u011flumdu, daha 8 ya\u015f\u0131ndayd\u0131. O\u011flum benim ellerimde can verdi. Cumhurba\u015fkan\u0131na sesleniyorum. Bunu yapanlara en a\u011f\u0131r ceza verilsin. Allah bunu yapanlar\u0131n belas\u0131n\u0131 versin. Ben ci\u011ferim yand\u0131, onlar\u0131n da ci\u011feri yans\u0131n. Bunu yapanlar\u0131n ter\u00f6ristten fark\u0131 yok. Benim tek o\u011flum gitti. Ci\u011ferim yand\u0131" diye konu\u015ftu.,Olay\u0131n ard\u0131ndan Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun \u00f6l\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma \u00e7er\u00e7evesinde silahl\u0131 kavgaya kar\u0131\u015fan ki\u015fileri yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Zanl\u0131lar\u0131n kimliklerini tespit eden polis ekipleri, kavgaya kar\u0131\u015fan H. \u0130. K, T. G., A. T., Y. \u00d6. ve M.Y.\u2019yi k\u0131sa s\u00fcrede g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\nG\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 5 \u015f\u00fcpheli, emniyetteki i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi.,Silahl\u0131 kavgan\u0131n aras\u0131nda kalarak hayat\u0131n\u0131 kaybeden 8 ya\u015f\u0131ndaki Muhammed H\u00fcseyin'in cans\u0131z bedeni, Gaziantep Adli T\u0131p Kurumu'nda yap\u0131lan i\u015flemlerinin ard\u0131ndan defnedilmek \u00fczere yak\u0131nlar\u0131na teslim edildi.\r\n\r\n,V\u00fccuduna isabet eden pompal\u0131 t\u00fcfek sa\u00e7malar\u0131yla a\u011f\u0131r yaralanan k\u00fc\u00e7\u00fck Muhammed, \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan \u015eehitkamil Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.