Gazze'de enkazlar arasındaki sıra dışı sergi

Filistinli sanat\u00e7\u0131 Ali el-Cibali, \u0130srail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131larda b\u00fcy\u00fck zarar g\u00f6ren binalar\u0131n enkaz\u0131nda sergiledi\u011fi eserleriyle s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 bir \u015fekilde b\u00f6lge sakinlerinin ac\u0131lar\u0131na terc\u00fcman oluyor.,\u0130srail, 2006 y\u0131l\u0131ndan bu yana Gazze \u015eeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka alt\u0131nda tutuyor.,Gazze \u015eeridi'nde ya\u015fayan yakla\u015f\u0131k 2 milyon Filistinli y\u0131llard\u0131r devam eden abluka ve \u0130srail'in 2008, 2012 son olarak da 2014 y\u0131l\u0131nda d\u00fczenledi\u011fi kapsaml\u0131 sald\u0131r\u0131lar nedeniyle zor ya\u015fam \u015fartlar\u0131 alt\u0131nda hayat m\u00fccadelesi veriyor. \u0130srail'in yerle\u015fim birimlerini hedef alan sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131nda y\u00fczlerce \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 ile tamamen ya da k\u0131smen y\u0131k\u0131lm\u0131\u015f binlerce bina kal\u0131yor.,.,Gazze'deki Filistinlilerin maruz kald\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 ifade etmek amac\u0131yla kentin bat\u0131s\u0131ndaki En-Nasr Mahallesi'nde yer alan bir binan\u0131n y\u0131k\u0131k duvarlar\u0131n\u0131 sergi alan\u0131 olarak kullanan Cibali, bu s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 sergisini "Molozlar Aras\u0131ndaki Hayalperestler" \u015feklinde isimlendirdi.,Sergide; \u00e7ocuk, kad\u0131n, ya\u015fl\u0131 ve gen\u00e7 y\u00fczlerin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 4'\u00fc duvara \u00e7izilen, 6's\u0131 ya\u011fl\u0131 boya tabloya resmedilen 10 eseri oldu\u011funu s\u00f6yleyen Cibali, "Bu resimler, \u0130srail'in s\u00fcrekli d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131lar ve zor ya\u015fam \u015fartlar\u0131n\u0131n neticesinde b\u00f6lge sakinlerinin maruz kald\u0131\u011f\u0131 ac\u0131lar\u0131 ifade ediyor." dedi.,Cibali, sergiyle Gazze halk\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n i\u00e7 y\u00fcz\u00fcn\u00fcn anla\u015f\u0131lmas\u0131 ad\u0131na d\u00fcnyaya ve uluslararas\u0131 topluma verilen mesaja katk\u0131 sa\u011flamay\u0131 temenni etti\u011fini dile getirdi.,S\u0131yam, eserlerin Gazze'de ya\u015fam\u0131n \u00f6zellikle de \u00e7ocuk ve kad\u0131nlar i\u00e7in ne denli zor oldu\u011funu yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.,Al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndaki bu serginin ziyaret\u00e7ilerinden \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi Ahmed S\u0131yam, "Mahzun, korkmu\u015f ve yorgun simalar, Gazze'de ya\u015fananlar\u0131 t\u00fcm ger\u00e7ekli\u011fiyle anlat\u0131yor." diye konu\u015ftu.