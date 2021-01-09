Geçen sene 2 buçuk metre kar vardı! Bu sene hasret kaldı

Ad\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 bekleyen Kard\u00fcz yaylas\u0131n\u0131n son hali g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,D\u00fczce\u2019nin G\u00f6lyaka il\u00e7esinde bulunan il merkezine 48 kilometre uzakl\u0131ktaki Kard\u00fcz Yaylas\u0131, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 bekliyor. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde yaylan\u0131n g\u00fcne\u015f g\u00f6rmeyen b\u00f6lgelerinde 2 santimetre kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, di\u011fer b\u00f6lgelerinde ise kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 bekleyen toprak ve bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fc kapl\u0131 alanlar g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,1830 rak\u0131ml\u0131 yaylada, etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda 2.5 metre kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 olu\u015furken, bu y\u0131l kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n beklenenden az olmas\u0131 sebebiyle kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 2 santimetrede kald\u0131.,K\u0131\u015f turizminin \u00f6nemli noktalar\u0131ndan birisi olan Kard\u00fcz Yaylas\u0131, beyaz gelinli\u011fini giyemezken, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f parkurlar\u0131 da vatanda\u015flar taraf\u0131ndan tercih ediliyor., 24 kilometrelik y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f parkuru, endemik bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fc ve yaban hayat\u0131 ile dikkat \u00e7eken parkurlar aras\u0131nda g\u00f6steriliyor.,KAYNAK: \u0130HA