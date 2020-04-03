Geçen yıl güldürdü, bu yıl zarar ettirdi! Kilosu 1 liraya düştü...

T\u00fcrkiye\u2019nin g\u0131da ambarlar\u0131ndan biri olan Bafra Ovas\u0131, ge\u00e7en y\u0131l k\u0131\u015f sebzeleriyle \u00e7ift\u00e7inin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. Ge\u00e7en y\u0131l beyaz lahana, mor lahana, brokoli, p\u0131rasa, karnabahar ve \u0131spanaktan b\u00fcy\u00fck kar elde eden \u00fcreticiler bu y\u0131l ise k\u0131\u015f sebzelerinde h\u00fcsran\u0131 ya\u015fad\u0131.,\u00c7ift\u00e7iler Bafra Ovas\u0131'nda toplam 6 bin 50 dekar alana \u0131spanak ekti. Beyaz lahana ve karnabahar fiyatlar\u0131 maliyetlerini bile kurtaramazken, \u0131spanak fiyat\u0131nda ise b\u00fcy\u00fck d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131. Sezona 2 liradan giri\u015f yapan \u0131spanak 1 liraya bile zor al\u0131c\u0131 bulurken, karpuz ve kavun ekecek olan \u00fcreticiler mecburiyetten de olsa \u0131spanak hasad\u0131na ba\u015flad\u0131.,Ge\u00e7en y\u0131l \u0131spanaktan g\u00fczel kazan\u00e7 sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden \u00e7ifti Mehmet Bilgi\u00e7, \u201c3 ay \u00f6nce ekti\u011fimiz \u0131spanaklar hasada geldi. Ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re \u0131spanak bu y\u0131l para etmedi. Bundan ge\u00e7en sene \u00e7\u0131kan \u2018zehirlenme\u2019 olay\u0131 da etkili oldu. Karadeniz\u2019de b\u00f6yle bir vakaya rastlan\u0131lmamas\u0131na ra\u011fmen ister istemez etkilendik. Bizde b\u00f6yle bir s\u0131k\u0131nt\u0131 yok \u00e7\u00fcnk\u00fc biz \u0131spanaklara g\u00fcbre bile atmad\u0131k. Hasad\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u0131spanaklar lahanan\u0131n alt\u0131ndan yeti\u015fti. \u0130la\u00e7 da kullan\u0131lmad\u0131. \u00dclkemizde g\u00f6r\u00fclen vir\u00fcs belas\u0131 nedeniyle de fiyatlar biraz d\u00fc\u015ft\u00fc. \u015eu anda al\u0131c\u0131 yok. , Ge\u00e7en y\u0131l \u00e7ok para eden \u0131spanak 3 liradan ba\u015flay\u0131p, 5 liraya kadar \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Bu y\u0131l ise 1 lira ile 2 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fti fiyat\u0131. \u0130lk ba\u015flarda 2 TL\u2019ye satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u0131spanak \u015fu anda 1 TL\u2019ye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Tarladaki \u0131spana\u011f\u0131 mecbur toplamak zorunday\u0131z. \u00c7\u00fcnk\u00fc karpuz mevsimi geliyor ve \u0131spanaktan sonra karpuz ve kavun ekece\u011fiz. 15 g\u00fcn sonra kavun ve karpuz fideleri gelecek. Ispana\u011f\u0131 kald\u0131rmak zorunday\u0131z\u201d dedi.,Ge\u00e7en y\u0131l g\u00fcld\u00fcrd\u00fc, bu y\u0131l zarar ettirdi! Kilosu 1 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc...,Ispanak i\u00e7inde bulundurdu\u011fu besin de\u011ferli a\u00e7\u0131s\u0131ndan sa\u011fl\u0131\u011fa olduk\u00e7a faydal\u0131 bir sebze olarak dikkat \u00e7eker. A, C, D ve K vitaminlerini bulunduran \u0131spanak ayr\u0131ca demir, iyot, potasyum, sodyum, bak\u0131r, \u00e7inko, lutein, kalsiyum, protein ve folik asit a\u00e7\u0131s\u0131ndan da olduk\u00e7a zengin bir besin maddesidir. (\u0130HA)